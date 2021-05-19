THODEX SORUŞTURMASINDA ARANAN ZUHAL ÖZER YAKALANARAK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

KRİPTO para Thodex soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şirketin kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in yengesi Zuhal Özer, Aydın'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheli arasında yer alan, şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyinin eşi Zuhal Özer'in Kuşadası'nda olduğunu belirleyen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Güzelçamlı Mahallesi'ndeki evde Zuham Özer'i yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada 2 cep telefonu ile 2 sim karta el konuldu.

Soruşturma kapsamında cezaevinde olan Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'in, emniyetteki ifadesinde şirkette sadece sigortasının işlediğini, bunun dışında şirketle hiçbir bağlantısının bulunmadrığını belirterek "Yaşananlarla bir alakam yok" dediği öğrenildi.

Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.