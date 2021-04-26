Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı - Son Dakika

Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı

26.04.2021 21:09

62 kişinin gözaltına alındığı ve 34 şüphelinin savcılık tarafından serbest bırakıldığı kripto para dolandırıcılığı Thodex soruşturmasında, hakimliğe sevk edilen 28 kişi "Yurt dışına çıkmamak" kaydıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkeme, 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini ise reddetti.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

6 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA İSTENMİŞTİ

Savcılık sorgusu tamamlanan 34 şüpheli serbest bırakılırken, 6 şüpheli "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

22 ŞÜPHELİYE İSE ADLİ KONTROL İSTENMİŞTİ

Şüphelilerden 22'si ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilmişti.

TÜM ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan 6 şüpheli hakkındaki tutuklama talebini reddetti. 28 şüpheli, hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulanarak serbest bırakıldı.

Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı

Faruk Fatih Özer, Thodex, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Thodex soruşturmasında gözaltındaki tüm şüpheliler serbest kaldı - Son Dakika Ekonomi


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