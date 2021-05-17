Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Kimlikleri ortaya çıktı - Son Dakika

Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Kimlikleri ortaya çıktı

17.05.2021 13:42

Kripto para borsası Thodex'le ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yakalanmaları ve verecekleri ifadeler önem taşıyan 3 firarinin kimliklerine öğrenildi. Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine sebep olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında görev alan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında bulunan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer'in polisin sıkı takibiyle arandığı belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Dolandırıcılık olayından haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular.

YENGESİ DE FİRARİ

Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade verdi. Ancak Özer'le birlikte 3 şüpheliye ulaşılamadı. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer her yerde aranıyor. Şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının anlatımlarına göre, bu üç isim, firari patron Özer'le birlikte hareket ettiler.

ABİSİ İNKAR ETMİŞTİ

Eşi firari şüpheliler arasında yer alan tutuklu şüpheli Güven Özer, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını savundu. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Güven Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti. Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Güven Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını söyledi. Kardeşinin gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti

ÖZER "GİZLİ EVLERDE" SAKLANIYOR

Öte yandan edinilen bilgilere göre Faruk Fatih Özer'in halen Arnavutluk'ta olduğu değerlendiriliyor. Özer'in yasal yollarla bu ülkeden çıktığına ilişkin tespit olmadığı öğrenildi. Ayrıca Özer'in yasadışı yapılanmalar tarafından kullanılan gizli evlerde saklandığı değerlendirmesi yapıldı. Özer'in beraberinde götürdüğü yüksek miktarda parayı rüşvet olarak kullanarak Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından saklandığı tespiti yapılmıştı.

Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Kimlikleri ortaya çıktı

Faruk Fatih Özer, Thodex, Finans, Çınar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Thodex soruşturmasında kilidi çözecek 3 isim! Kimlikleri ortaya çıktı - Son Dakika Ekonomi


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