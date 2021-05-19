THODEX SORUŞTURMASINDA RANA AZAP ADLİ KONTROLLE SERBEST - Son Dakika

THODEX SORUŞTURMASINDA RANA AZAP ADLİ KONTROLLE SERBEST

19.05.2021 16:07

THODEX soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

THODEX soruşturmasında tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şirketin finanstan sorumlu çalışanı Rana Azap, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK OLDU

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Rana Azap, burada savcılığa ifade verdi. Savcılık şüpheli Azap'ı 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

DELİL DURUMUNUN DEĞİŞME İHTİMALİ GÖZ ÖNÜNE ALINDI

Anadolu Nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe oluşmuşsa da suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimalini göz önüne alarak tutuklama talebinin reddine karar verdi. Hakimlik, şüpheli Rana Azap'ın yurt dışına çıkmamak ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

THODEX SORUŞTURMASINDA RANA AZAP ADLİ KONTROLLE SERBEST
THODEX SORUŞTURMASINDA RANA AZAP ADLİ KONTROLLE SERBEST
THODEX SORUŞTURMASINDA RANA AZAP ADLİ KONTROLLE SERBEST

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Anadolu Adalet Sarayı, Sulh Ceza Hakimliği, Sulh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THODEX SORUŞTURMASINDA RANA AZAP ADLİ KONTROLLE SERBEST - Son Dakika


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