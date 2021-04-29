Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil - Son Dakika

Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil

29.04.2021 15:01

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şirket çalışanlarının ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, Özer'in bu işte yalnız olmadığını belirterek 5 firari şirket yöneticisini 'ortak hareket etmekle' suçladı.

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer'in sistemini "saadet zinciri" modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi. Özer'in yüksek kazanç vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi. Thodex'e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı.

KAZANÇ SAĞLAYANLAR ÇEVRESİNİ DE GETİRDİ

Kullanıcıların yüksek kazanç elde ettiklerini çevreleriyle paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu. Firari durumunda olan şirket patronu Özer'in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu şekilde ayakta tutma çabasında olduğu değerlendirildi.

"ÖZER YANLIZ DEĞİL"

Gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 şüpheli şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar.

DOLANDIRICILIK TUTARI BELİRLENMEDİ

Öte yandan soruşturmada bilirkişi incelemelerin sürdüğü, dolandırıcılık tutarının henüz belirlenmediği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tüm bilirkişi incelemeleri tamamlandıktan sonra suçlamaya konu olan dolandırıcılığın tam boyutlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.

Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil

Faruk Fatih Özer, Dolandırıcılık, Kripto paralar, Thodex, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Thodex soruşturmasında şüphelilerden çarpıcı ifade: Özer bu işte yalnız değil - Son Dakika Ekonomi


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