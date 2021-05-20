Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Yerini biliyoruz - Son Dakika

Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Yerini biliyoruz

20.05.2021 08:57
Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Yerini biliyoruz, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin, ""Bizim düşüncemiz Arnavutluk'tadır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex kurucusu Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin, ""Bizim düşüncemiz Arnavutluk'tadır. Bütün temaslarımız sürüyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekçilerin, vatandaşlara yönelik görevini aşan hiçbir muameleye müsamaha göstermeyeceklerini aktaran Soylu, "Bekçilik sistemi Cumhurbaşkanımızın Türkiye'ye emanet ettiği, Türkiye'nin asayişini başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayan sistemin adıdır. Birileri korkuyor, nereden çıktı bu bekçi diyorlar. Buna yönelik ideolojik bir bakış açısı var. Biz bugün bekçileri polis akademisinde eğittik. Toplam 5 aylık eğitim. Yüzde 100'e yakın lise ve üniversite mezunları. Uyuşturucudan her türlü asayişsizliğe, hırsızlığa ve hatta terör meselesine kadar bekçilerimiz görevdedir. Vatandaşımıza yönelik görevini aşan hiçbir muameleye müsamaha göstermeyiz" ifadelerini kullandı.

"ABD BÜYÜKELÇİSİ RANDEVU İSTİYOR, VERMEDİM"

ABD Büyükelçisinin randevu istediğini ve vermediğini belirten Soylu, "Türkiye sağlık sistemi, hastane, üniversiteleriyle 27 Nisan öncesi mi? Hayır, kapasite geliştirmiştir. Atak helikopterinden kendi ürettiğimiz mühimmatlara kadar. Simetrik ve asimetrik birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz'un faili bugün nerede? Bugün Cumhurbaşkanımıza antisemitist diye saldıranlar 15 Temmuz'un failini ülkelerinde tutuyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ben bu sözlerimden dolayı Amerika'dan iki defa kısıtlama almış bir insanım. ABD Büyükelçisi randevu istiyor, vermedim, vermeyeceğim. Bu ülkeye saygı duymaya başladıkları andan itibaren ancak veririm. Cumhurbaşkanımız var, ne meseleleri varsa görebilirler" diye konuştu.

"Kandil ve uzantıları Bakanlıklarda da adamları olsun istiyor"

Türkiye'de kalan terörist sayının 260 olduğunun bilgisini veren Soylu, "Mesele sadece bakanlık değil, başka meseleler de var. Kandil ve uzantıları Bakanlıklarda da adamları olsun istiyor. Bugün Türkiye'de kalan terörist sayısı 260. Beytüşşebap'ta ise 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Bundan 5 yıl önce Türkiye'de her gün bir patlama vardı. Şimdi bunların önüne geçtik. Bunu çekemiyorlar" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU İLE MÜCADELESİNİ BİZ VERİYORUZ"

Uyuşturucu konusunda Avrupa'nın Türkiye'yi tebrik ettiğini vurgulayan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye göz koyanlar sadece dışarıda değil. İçeride de bunların şakşakçıları, işbirlikçileri var. Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu ile mücadelesini biz veriyoruz. Bu mücadelesinde Avrupa, Türkiye'yi her raporunda tebrik eder. Biz uyuşturucuda hem hedef hem transit ülkeyiz. Üç eroin rotası, birisi kuzey, birisi Balkan, biri de aşağıdan Afrika üzerinden Akdeniz'den güney rotası. Biz bu üç rotadan birisinde olmamıza rağmen Avrupa'nın yüzde 60 bazen 75 eroinini biz yakalarız. Dünyanın uyuşturucu ile mücadele eden bir numaralı ülkesi Türkiye"

"2 UYUŞTURUCU BARONUNU YAKALADIK"

2 Uyuşturucu baronunun Türkiye'de yakalandığı bilgisini veren Soylu, "Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var ve buna ulaştık. 2 uyuşturucu baronunu yakaladık. Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, 'Kolombiya'dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz' diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. 'Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen' dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ'cülerin kaynağına binen bir ana muhalefet lideri olur mu? Bunu burada söylüyorum, bırakın bu ülkeye ihanet etmeyi, işimi yapamadığımı düşündüğüm an, bir dakika koltukta kalan namussuzdur" dedi.

"HDP'DEN SEÇİLEN BİR MİLLETVEKİLİ BU OPERASYONUN İÇİNDE"

HDP'den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde olduğunun bilgisini veren Soylu, "25 Şubat'ta 13 ton kokain yakalandı? Nerede? Hamburg'ta. Şansölye Merkel bu kokainin sahipleri midir diyeceğiz? Tam tersine 'yakaladınız tebrik ediyoruz' dedik. FETÖ'cülerin kayığına binen bir ana muhalefet başkanı olur mu? Organize suç örgütlerinin emrinde bir ana muhalefet başkanı olur mu? Özgür Özel'in suçlamaları var. Ben sistemi ifade etmek istiyorum. HDP'den seçilen bir milletvekili bu operasyonun içinde. Bizim görevimiz dibine kadar gidip, bu meselenin esas sahibini bulmak. Bulduğumuz zaman ilan ediyoruz zaten. Bizim kadar dünya ile ortak çalışan başka bir ülke sözkonusu değil. Özgür Özel bu açıklamayı saat kaçta yapıyor, video saat kaçta çıkıyor? Türkiye ana muhalefet partisi genel başkanının sistemine kadar oturmuş ve onu spekar haline getirmiş bir operasyonla karşı karşıyayız. Grup başkan vekili çıkıyor, orada böyle bir kaset çıkıyor, bilginiz olsun diyor. Her şeyi kurgulamışlar" diye konuştu.

15 Temmuz'dan bugüne 30 ulusal çete çökertildiğinin bilgisini veren Soylu, "Organize suç örgütleri gayri nizami harplerin en önemli aparatları. Sırbistan'daki suç örgütü Skaljarı'ın kurucusu Jovica Vukotiç'i Antalya'da yakaladık ve teslim ettik. Yakaladığımız 14 önemli mafyayı ülkelerine gönderdik" dedi.

Sedat Peker'e korumaların göreve gelmeden verildiğini ve kendi döneminde kaldırdığını belirten Soylu, "Burada uluslararası bir operasyon var. Ama devlet Süleyman Soylu ile kaim değildir. Bu devlet suçlu ile suçsuzu en iyi bilen anlayışa sahip. Bu bir operasyondur ve operasyon devam ediyor. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Bunları silmek ve süpürmek de namusumuzdur. Bu ülkede mafyalara hayat hakkı tanımayız. Bu operasyonları başlatan benim. Korumalar ben göreve gelmeden önce verilmiş, benim dönemimde kaldırıldı. Bütün bu tartışmaların hepsi suyu bulandırmaya yöneliktir. Devlet dönem dönem koruma verir. Bugün Kobani davasında yargılanlarda da koruma var. Bir maraza çıkmasın, provokasyonla karşı karşıya kalınmasın diye bunlar yapılır. Gazeteci bir yazı yazar, tehdit edilir. DHKP/C, PKK gibi terör örgütleri mafya tehdit eder. Bunlar sağlanabilir. Tehdit geçerse alınabilir" diye konuştu.

Hadi ve Süleyman Özışık konusuna değinen Soylu, "Anlıyorum ki ben uzun zamandan beri organize suç örgütünün hedefindeyim. Peki benimle temas edebilmiş mi hiç kimse. Edememiş. Hadi Bey'i Günaydın Gazetesindeki fotoğrafçılığından tanırım. Babamla ilgili söylenenleri de kabul etmem. Kimse onun yanına yaklaşamaz. Aracılık konusunda benim haberimin olması benim idam edilmem. Böyle bir şey olabilir mi. Keklemişler, ben ne yapayım. Kim keklediyse hesabını ondan sorsun. Hangi siyasetçiye ayda 10 bin dolar gönderdiyse hesabını ondan sorsun. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Birinci ve ikinci videoyu izledim, hedef Türkiye" ifadelerini kullandı.

"BİZİM DÜŞÜNCEMİZ ARNAVUTLUK'TADIR"

Thodex soruşturmasına ilişkin Fatih Özer ile ilgili Soylu, "Bizim düşüncemiz Arnavutluk'tadır. Bütün temaslarımız sürüyor. Yan ülkelerde arkadaşlarımız var, herhangi bir ülkeye geçtiği bilgisi yok nerede olduğunu biliyoruz, alacağız" bilgisini verdi.

(İHA)

Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Yerini biliyoruz

Süleyman Soylu, Uyuşturucu, Türkiye, Thodex, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Thodex soruşturmasında yeni gelişme: Yerini biliyoruz - Son Dakika


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