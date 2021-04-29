Thodex soruşturmasındaki tutuklama kararında, 6 şüphelinin şirketle olan ilişkilerine yer verildi - Son Dakika

Thodex soruşturmasındaki tutuklama kararında, 6 şüphelinin şirketle olan ilişkilerine yer verildi

29.04.2021 22:25
Thodex soruşturmasındaki tutuklama kararında, 6 şüphelinin şirketle olan ilişkilerine yer verildi, System.String[]

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında, Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin tutuklanması kararında, bu kişilerin şirketle olan bağlantılarına yer verildi.

Kripto para borsası Thodex soruşturmasında, Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin tutuklanması kararında, bu kişilerin şirketle olan bağlantılarına yer verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheliden 6'sı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

Hakimliğin kararında bazı şüphelilerin, firari Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'in, Thodex firmasıyla bir bağı olmamasına rağmen işleyişinde aktif rol aldığı, şirketin gizli yöneticisi olduğu yönünde beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Güven Özer'in, Paribu isimli yurt içi kripto borsa hesabında yaklaşık 14 milyon 350 bin lira, BtcTürk isimli kripto para borsasındaki hesabında ise yaklaşık 8 milyon 552 bin 950 lira para giriş işlemlerinin tespit edildiği belirtilen kararda, şüphelilerden Y.E.Ü'den elde edilen flaş belleğin incelemesinde ise Güven Özer'in bankalar nezdinde bulunan hesaplarına Thodex şirketinin hesaplarından 6 milyon 717 bin 105 lira para transfer işlemi yapıldığının anlaşıldığı vurgulandı.

Kararda, Güven Özer'in yurt içinde bulunan kripto para borsalarındaki hesaplarından, bankalardaki hesaplarına da 10 milyon 735 bin 506 lira para transferi yapıldığının tespit edildiği anlatılarak, şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheli her ne kadar söz konusu hesapları kardeşi Faruk Fatih Özer'in kullandığını beyan etmiş ise de bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, zira bir kimsenin bu kadar yüklü meblağlarda işlem yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. Bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan U.A. isimli şahıs, şüpheli Güven Özer'in şirkette aktif bir rolünün olduğunu, şirketle ilgili bir karar alınması durumunda Özer'e danışıldığını söylemiştir. Söz konusu tanığın öncesinde Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) adlı şirkette çalıştığı, şüpheliyle aralarında husumet olduğuna dair dosya kapsamında somut delil bulunmadığı anlaşılmıştır."

Serap Özer'in hesabına 125 milyon liralık kripto para girişi

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararında, Thodex'te çalışan diğer şüphelilerin, Serap Özer'in de özellikle şirketin finans ve muhasebe işlerinde aktif rol aldığı yönünde beyanlarda bulunduğu kaydedildi.

Serap Özer'in Binance isimli yurt dışı kripto para borsasındaki hesabına 2018-2021'de güncel kurdan yaklaşık 125 milyon 560 bin lira değerinde kripto para giriş işlemlerinin tespit edildiği vurgulanan kararda, şüpheli Serap Özer her ne kadar hesabın kendisine ait olmadığını söylese de aksini gösterir bir delilin bulunmadığı, şirketle hiçbir bağının olmadığını beyan eden bir kişinin hesabında bu denli yüksek miktarda işlem yapılmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı anlatıldı.

Kararda, yine bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan U.A'nın, şüpheli Serap Özer'in şirkette aktif bir rolünün bulunduğunu, şirketin tüm mali işlemlerinden sorumlu müdürü olduğunu söylediği, tanığın şüpheliye iftira atmasını gerektirecek bir husumetinin olduğuna dair bir delilin bulunmadığı vurgulandı.

Tanık, şüphelilerden 2'sinin şirketin hissedarı daha olduğunu anlattı

Şüphelilerden E.A'nın, diğer şüphelilerin ifadelerine göre şirketin tüm yazılım ve donanımını yönettiği aktarılan kararda, şüpheli E.A'nın da Paribu isimli kripto para borsasında 900 bin liralık para giriş işlemlerinin olduğu, BtcTürk kripto para borsasında 1 milyon 458 bin 504 lira, Binance isimli yurt dışı kripto para borsasındaki hesabında ise 2018 ile 2021 yılları arasında güncel kurdan yaklaşık 2 milyon 378 bin lira değerinde kripto para işlemlerinin tespit edildiği ifade edildi.

Kararda, dosya kapsamında beyanı alınan tanık U.A'nın, şirket yetkilisi Faruk Fatih Özer olarak gözükse de şüpheliler E.A. ile M.C.A'yı şirketin hissedarları olarak bildiğini anlattığı vurgulandı.

Tanık ifadesine göre, şüphelilerden O.C.G'nin de sistemdeki para akışını yöneten kişi olduğu kaydedilen kararda, birçok bankada bulunan hesaplarına, Thodex şirketinin hesaplarından yüklü miktarda para transferlerinin yapıldığı aktarıldı.

Kararda, şüpheli O.C.G'nin yurt içinde bulunan kripto para borsalarındaki hesaplarından, şüpheliler Faruk Fatih Özer ile M.Ç'nin kripto para borsalarında bulunan hesaplarına 75 milyon 816 bin 668 lira para transfer işleminin yapıldığı belirtildi.

Faruk Fatih Özer, Kripto paralar, Serap Özer, Thodex, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Thodex soruşturmasındaki tutuklama kararında, 6 şüphelinin şirketle olan ilişkilerine yer verildi - Son Dakika


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