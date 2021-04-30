Thodex soruşturmasının seyrini değiştirecek gelişme! Kripto Faruk'un kaçışına yardım edenler yakalandı

Kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını 108 milyon dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasına ilişkin soruşturmanın yurt dışı ayağında yeni bir gelişme yaşandı.

20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçan Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Arnavutluk'ta yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile ilişkisi olduğu tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

YAKALANANLAR KAÇIŞA YARDIM ETMİŞ

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin Özer'in Arnavutluk'a kaçışına da yardım ettikleri öğrenildi. Gözler verilecek ifadelere çevrilirken bu isimlerin söyleyeceklerinin operasyonun seyrini değiştirebileceği ifade ediliyor.

KRİPRO FARUK İÇİN ÇEMBER DARALIYOR

Kaçışı bir ay önce planladığı ortaya çıkan Özer'in gittiği her nokta adım adım araştırılıyor. Zincirin her bir halkasını oluşturan kilit isimler teknik takiple izleniyor. Geçtiğimiz günlerde ifadesi alınan kişiler, Faruk Fatih Özer'i tanımadıklarını ve Özer'le hiç bir bağlantılarının olmadığını belirtmişti. Türk güvenlik birimlerinin de katkı sağladığı operasyon Tiran merkezli olarak sürüyor.

TÜRKİYE'DE 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında şirket sahibi şüpheli Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

Şüpheli Özer hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılırken, firari Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanmıştı.