'Thodex' şüphelileri sağlık kontrolü için hastanede - Son Dakika

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.
Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 80 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yakalanan 70 şüpheliden 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirildi. Şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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