Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi - Son Dakika

Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi

25.04.2021 07:46

FETÖ'nün gelir kaynaklarında ve para transferinde "kripto para"yı kullandığı, bu yolla himmet toplandığı iddiası gündem yarattı. Para ticaretinin banka sistemleri üzerinden yapılmadığını belirten kaynaklar, örgütün bu sayede MASAK ve SPK gibi kurumları atlatarak yalnızca Türkiye'den her yıl milyarlarca dolar paranın örgüte aktığını ifade etti. Thodex'in de tesadüf olmadığını aktaran uzmanlar, "Bu denli büyük bir operasyonun altında FETÖ'nün parmağı olduğu aşikâr" yorumunda bulunuyor.

Türkiye'de kripto para piyasalarında başlayan dolandırıcılık krizi büyürken perde arkasında çok farklı gelişmeler yaşanıyor. Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) özellikle darbe girişiminin ardından gelir kaynaklarında ve para transferinde "kripto para ticaretinin" ilk sıraya yerleştiği belirtiliyor. Bu işlemlerin de yine kripto FETÖ'cüler tarafında yürütüldüğü ifade ediliyor. Kaynaklar "Bu yolla halen himmet parası toplanıyor. Ayrıca kripto para ticareti ile büyük kârlar elde ettiler. Bu ticaret bir banka sistemi üzerinden yapılmıyor. Dolasıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) gibi kurumlar atlatılabiliyor. Bu durum, örgüt için büyük avantaj sağlıyor. Örgüte yalnızca Türkiye'den her yıl milyarlarca dolar para akıyor" dedi.

"FETÖ'NÜN İLK KRİPTO PARA BORSASI NİJERYA'DA KURULDU"

FETÖ yapılanmasının dijital dünyayı çok iyi kullandığı belirten kaynaklar "15 Temmuz sürecinde örgütün siber yapılanması yurtdışına kaçırıldı. Bu, CIA destekli bir beyin takımıydı. O dönemden sonra bu ekip kripto para sektörüne entegre edildi. FETÖ'nün ilk kripto para borsası Nijerya'da kuruldu. Afrika ülkelerinde aktif hâldeler. Dünyadaki kripto para trafiğinin büyük kısmı Nijerya üzerinden kontrol ediliyor" açıklaması yaptı.

THODEX TESADÜF DEĞİL

Türkiye gazetesine konuşan kaynaklar, " Thodex'in Türkiye'de faaliyet gösterip ve ABD'den ilk lisans alan şirket olmasının tesadüf olması beklenemez. Bu denli büyük bir operasyonun altında FETÖ'nün parmağı olduğu aşikâr. Geçtiğimiz yıllarda örgütün gelir kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda birçok kripto para trafiğine de rastlandığını gördük. MASAK ekipleri düzenlediği operasyonlarda bazı şirketlerin bilgisayar kayıtlarında kripto para cüzdanı şifrelerine rastladı. Bu yolla büyük para transferleri yapıldığı ortaya çıktı. FETÖ, kripto para trafiğinden yalnızca para kazanmıyor. Aynı zamanda Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşu da fonlamaya devam ediyor. Yeni siyasi yapılanmalar, muhalif medya ve bazı düşünce kuruluşları bu para trafiğinin içinde. Türkiye'de kriz var algısı ile vatandaşların tedirgin olması ve kısa yoldan para kazanma hayali kurması bir operasyondur. Kripto paraların büyük kazanç elde edilen bir yatırım aracı olduğu söylemleri de bunun devamında olan bir plandır. Örgüt son 5 yılda bu yolla yalnızca Türkiye değil birçok ülkeden büyük gelir elde etti" şeklinde bilgi verdi.

BÜYÜK ÇÖKÜŞ YAŞANDI

Kripto paralarla ilgili içeride ve dışarıda arka arkaya yaşanan şoklar, ciddi değer kayıplarını beraberinde getirdi. ABD'nin vergi hazırlığı ve Türkiye'deki dolandırıcılık vakaları başta olmak üzere birçok gelişmenin etkisiyle kripto paralar, son günlerde yatırımcısına kaybettiriyor. İki hafta önce 65 bin dolara yaklaşarak bütün zamanların en yüksek seviyesine tırmanan Bitcoin, dünkü işlemlerde 48 bin dolar sınırına çekildi. 15 günde zirve noktasına göre yüzde 20'nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin, 50 bin dolar psikolojik sınırını da aşağı yönlü kırmış oldu. Diğer kripto paralarda da yüzde 10-40 arası değer kayıpları yaşandı. Otoriteler, yatırımcılara "Dikkatli olun" çağrısı yaptı.

Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi

Faruk Fatih Özer, Kripto para, Thodex, FETÖ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi - Son Dakika Ekonomi


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