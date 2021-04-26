Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış - Son Dakika

Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış

26.04.2021 10:36

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına firarı gündemden düşmezken yeni detaylara ulaşıldı. Konunun uzmanları Thodex verilerinden yaptığı hesaplamayla vurgunun miktarını hesaplamaya çalıştı. Yapılan araştırma sonucunda vurgunun 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Kripto para dünyasının tanınan isimleri bir anda ortaya atılan 2 milyar dolarlık kaybın, iç yüzünü araştırdı. Avalanche İş Geliştirme Direktörü ve Muhabbit kurucusu Squanch ismiyle tanınan Dr. Aytunç Yıldızlı, bir konsorsiyum kurarak Thodex borsa hesabında tutulan ve CEO ile birlikte "kaçırılan" miktarı hesaplama yolunu seçti.

Yıldızlı'ya yardım eli DataPool'un kurucusu Tufan Poyraz'dan geldi. Tufan Poyraz ile beraber alanında başarılı birçok analist el ele vererek, toplanan Thodex cüzdan adresleri ve Blockchain teknolojisi sayesinde birçok veri elde etti. Elde edilen verilerden en önemlisi de Thodex vurgununun toplam tutarı oldu.

CÜZDAN TAKİBİ

Bir kripto para borsasında hesap açtığınızda neredeyse her kripto para için eşsiz bir cüzdan adresi size tanımlanır. Bu cüzdan adresine para yatırdığınızda, para çektiğinizde veyahut farklı bir cüzdana kripto para yolladığınızda bu işlem Blockchain üzerinden takip edilebilir.

Borsaya para yatırdığınızda bakiye kısmında yatırdığınız para görülür ancak gönderdiğiniz para size tanımlı olan cüzdandan borsa cüzdanına çekilir. Orada saklanır. Bir başka cüzdan adresine yolladığınız kripto para saklandığı borsa cüzdanından yollanır.

BLOCKCHAİN ÜZERİNDEN İZLENİR

Kripto paraların takip edilebilirliği, Blockchain üzerinde izlenebilirliği ile birlikte bu işlemlerin hepsi şeffaf olarak gerçekleşir. Bu şeffaflık sayesinde cüzdanlar arasında kripto paraların hareketi izlenebilir.

150 MİLYON DOLARLIK VURGUN

Konsorsiyum, Blockchain bilgilerine dayanarak borsa cüzdanındaki kripto paraları takip etmeye çalıştı. Sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinde Thodex cüzdan adresleri isteyerek kripto paraların yatırıldığı borsanın ana cüzdanları bulunmaya çalışıldı.

Bu verilerin ışığında Thodex "vurgununda" 2 milyar dolarlık değil, yaklaşık 150 milyon dolarlık bir kaybın yaşandığı söylenebilir. Bununla birlikte Bitcoin'lerin hepsinin tespit edilemediğini de eklemek gerekiyor. Yani miktar 150 milyon dolardan fazla olabilir ancak yine de 2 milyar dolar denilemez.

Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış

Yapılan bu çalışma, sadece cüzdan adreslerinin yardımıyla Blockchain üzerinde kripto paraların izlenebilirliğini bir kez daha ortaya koymuştur. Blockchain teknolojisinin şeffaflığı sayesinde sadece kaçırılan paranın miktarı değil birçok yapısal durum da ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Thodex'in neredeyse tüm kripto para cüzdanlarının boş olduğu gerçeği.

Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış

Faruk Fatih Özer, Thodex, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Thodex vurgununda gerçek rakamı hesapladılar: 2 milyar dolar değil, 150 milyon dolarmış - Son Dakika Ekonomi


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