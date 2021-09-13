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Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi - Son Dakika

Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi

13.09.2021 08:23

Kurucusu Faruk Fatih Özer'in halen arandığı Thodex soruşturmasında bir gelişme yaşandı. Özer'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığını belirleyen savcılık, şüphelilerin Binance'teki 30 milyon lirasına el koydu.

Bir süre önce gündemi oldukça meşgul eden Thodex kripto para soruşturmasında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Yücel Ertaş tarafından yürütülen soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürütülüyor.

ÖZER HALEN ARANIYOR

Birçok resmi kurumla yazışmalar yapan savcılık, hem bir numaralı şüpheli Faruk Fatih Özer'in yerinin tespiti hem de mağdurların zararlarının belirlenebilmesi için çalışmalar yürüttü. Soruşturma kapsamında en merak edilen sorulardan biri Faruk Fatih Özer'in nerede olduğu. Başsavcılık, sistemin kurucusu ve yöneticisi Özer'in hâlâ Arnavutluk'ta olduğunu belirledi.

İADESİ İSTENDİ

Özer'in bu ülkeden Arnavutluk'tan iadesini istendi. Savcılık ayrıca Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para birimlerinin ticareti için bir platform sağlayan dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'ye para aktardığını belirledi.

ŞÜPHELİLERİN PARASINA EL KONULDU

Sabah'ın haberine göre buradan hareketle yola çıkan savcılık, şüphelilerin Binance'deki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurt dışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer'in firari, ağabeyi Güven Özer'in de aralarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin olduğu dosyada Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin toplamda 30 milyon 100 bin 78 lirasına el konuldu.

RAPOR İSTENDİ

Savcılık soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'nda yazı yazdı. Ticaret Bakanlığı'ndan Thodex şirketinin vergi suçları açısından değerlendirmesinin yapılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.

MASAK'tan kara para aklama suçu yönünden inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi'nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleme yapması istenildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli işlemler yapıp yapmadığı gibi konularda mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti.

Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek cevapların ardından dosyada bulunan bin 500 kadar mağdurun zararının tespitini yapması bekleniyor.

Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi

Thodex, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Thodex vurgunundaki şüphelilerin dünyaca ünlü kripto borsası Binance'e 30 milyon lira aktardığı tespit edildi - Son Dakika
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