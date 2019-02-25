Thom Baraj Müsabakaları Tamamlandı
1 saat önce
9-12 Yaş TOHM Baraj Müsabakaları Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarla tamamlandı.
9-12 Yaş TOHM Baraj Müsabakaları Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarla tamamlandı.
Kurbağa, serbest, sırtüstü, karışık ve kelebek stillerinde mücadele eden sporcular TOHM barajını geçmek için mücadele ettiler.
218 erkek 165 bayan sporcunun katıldığı müsabakalar oldukça heyecanlı geçti. Ailelerinde büyük ilgi gösterdiği müsabakalar sonucunda 30 sporcu TOHM barajını geçerek, 12-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Edirne
'de yapılacak olan Milli Takım Seçme yarışlarına katılmaya hak kazandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, TOHM barajını geçen sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:37 Kaynak: İHA
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