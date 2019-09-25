Son Dakika Haberleri: Thomas Cook Almanya'da da iflas istedi
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Thomas Cook Almanya'da da iflas istedi

2 saat önce

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Almanya iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.

Thomas Cook Almanya'da da iflas istedi, System.String[]

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Almanya iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.

Thomas Cook, Almanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:40 
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