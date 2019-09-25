Thomas Cook Almanya'da da iflas istedi
2 saat önce
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Almanya iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.
İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Almanya iştiraki olan Thomas Cook GmbH da iflasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:40
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