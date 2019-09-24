Thomas Cook battı turizmciler şaşkın!
2 gün önce
Türkiye'ye en çok turist getirenlerden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, gündeme alev topu gibi düştü.
Türkiye'ye en çok turist getirenlerden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, gündeme alev topu gibi düştü. Dünyanın dört bir yanında tatilci mağdur olurken, Türk turizmciler ise 'soğuk kanlı' takipte.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:20
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