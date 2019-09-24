Son Dakika Haberleri: Thomas Cook battı turizmciler şaşkın!
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Thomas Cook battı turizmciler şaşkın!

2 gün önce

Türkiye'ye en çok turist getirenlerden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, gündeme alev topu gibi düştü.

Thomas Cook battı turizmciler şaşkın!, System.String[]

Türkiye'ye en çok turist getirenlerden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, gündeme alev topu gibi düştü. Dünyanın dört bir yanında tatilci mağdur olurken, Türk turizmciler ise 'soğuk kanlı' takipte.

Thomas Cook, Türkiye, turist, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:20 
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