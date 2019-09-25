'Thomas Cook' firmasına ait 2 bin 957 yolcu, Antalya'dan 14 uçak ile ülkelerine gönderildi

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen turistler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Firmanın iflasını açıkladığı 23 Eylül tarihinden bu yana Antalya'da tatil yapan 2 bin 957 turist ülkelerine gönderildi.



Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından harekete geçen Antalya Valiliği, kriz masası oluşturup yolcu transferlerine başlamıştı. 24 Eylül tarihinde 8 uçakla bin 700 yolcuyu güvenli bir şekilde ülkelerine gönderen Valilik, 25 Eylül tarihinde ise 6 uçak ile bin 257 misafiri daha ülkelerine gönderdi. Bugün itibarıyla Antalya'da tatil yapan Thomas Cook misafiri 2 bin 957 yolcu 14 uçak ile ülkelerine gönderilmiş oldu. Antalya Havalimanı'nda da üzerinde Thomas Cook yazılı uçaklar kameralara yansıdı. - ANTALYA