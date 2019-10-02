'Thomas Cook' krizinin sadece Kuşadası'ndaki zararı 5 milyon euro

Thomas Cook firmasının iflası sonrasında oluşabilecek olumsuz sürecin değerlendirmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in daveti ile Kuşadası turizm işletme temsilcileri ve milletvekilleri bir araya geldi. Toplantıda Thomas Cook krizinin sadece Kuşadası'nda ilk etapta 5 milyon euro olduğu belirtildi.



178 yıllık tarihi ile dünyanın en önemli seyahat acentelerinden ve havayolları şirketlerinden olan Thomas Cook'un iflası sonrasında, oluşabilecek olumsuz sürecin değerlendirmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacıyla Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği işbirliği ile düzenlenen toplantıya, CHP Aydın Milletvekili ve PM üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ve turizm işletme temsilcileri katıldı.



Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı, Thomas Cook işletmesinin iflasının Kuşadası işletmelerinde olan etkisinin değerlendirmesi ile başladı.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Thomas Cook isimli firmanın iflası sonucu oluşan bir kriz durumunun analizi yapmak amacıyla toplandıklarını belirtti. Günel, "Bu durumdan etkilenen firmaların doğru tespit ve önerilerini alarak Ankara'da yapılacak olan toplantıya veri sağlamak. Bu sebeple milletvekillerimiz, Ticaret Odası Başkanımız ve kurumsal sektör temsilcilerimiz ile sizlerle burada toplandık. Kuşadası kıyı Ege bölgesinde Marmaris'ten sonra en çok bu durumdan etkilenen turizm merkezi olmuştur. Kentimizde firmanın iflasını müteakip hiçbir turist mağdur edilmemiştir. Ancak işletmelerimizi bekleyen zor bir süreç vardır. Amacımız bu süreci doğru analiz ederek en az hasarla atlatılmasını sağlamak. Tabi burada esas görev turizmin patronu olan Turizm Bakanlığımızdır. Bu noktada bizlere düşen görev de sizlerin istek ve çözüm önerilerinizi doğru şekilde merkeze taşımaktır" diyerek katılımcılara teşekkür etti.



CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan sektör temsilcilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sezon sonunda böyle bir tablo ile karşılaşılması üzücü olmuştur. Biz oluşan bu tabloya siyasi bir bakış açısı ile bakmıyoruz. Ortak akılla bu durumu nasıl çözebiliriz bununla ilgileniyoruz. Olayın tek boyutu yoktur. Hukuki ve mali boyutları vardır. İflas süreci çok hızlı ilerleyen bir süreç değildir. Bu sürece turizm sektörü dayanamaz. Bu noktada devletin bu konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Sizden alacağımız veriler ile Ankara'da konuyu masaya yatıracağız" dedi.



KODER Başkanı Tacettin Özden ise 1 haftadır bu konunun devamlı konuşulduğunu belirterek, "Bu süreç 7 gün önce sabaha karşı netleşti. Aynı günün sabahında Antalya'da Turizm Bakanımızın daveti ile bir toplantı yaptık. Ülkemiz açısında en fazla zarar gören bölgemiz Antalya'dan sonra Marmaris" diye konuştu.



"Marmaris'te 450 bin koltuk kaybı var"



Yaşanan krizin ülke açısında ciddi bir kayıp olduğu gibi Marmaris içinde çok önemli bir rakam içerdiğini kaydeden KODER Başkanı Tacettin Özden, "Thomas Cook ile ülkemize yılda 900 bin koltuk uçuş yapılmaktadır. Dalaman havalimanına ise bunun yarısını 450 bin koltuğu karşılamaktaydı. 2020 sezonunda bu iptal edilmiş oldu. Buradaki otellerin yüzde 80'i Thomas Cook ile çalışan işletmeler. Kuşadası açısından da durum pek iç açıcı değil. İlk tespitlerimize göre iflasın açıklandığı gün itibariyle yaklaşık 5 milyon euro bir kayıp söz konusudur. Önümüzdeki süreci ve alacakların tahsilatındaki zorlukları göz önüne aldığımızda bu rakam daha yukarılara tırmanacaktır. Sonuç olarak ülkemize yılda 1 milyon 300 bin turist getiren acente battı. Bu Türkiye için ciddi bir kayıptır. Elbette Thomas Cook yerini almak isteyen birçok uluslararası acente olacaktır. Ancak buradan çıkarılan derslerle hareket edilmelidir" diye konuştu.



"Bu sezon kapandı, sorun 2020 sezonu"



Sezon sonunda gelişen bu olayın kaybından çok asıl konunun işletmelerin alacakları olduğunu ve 20 Eylül itibariyle ortaya çıkan krizin iyi yönetildiğini kaydeden Başkan Tacettin Özden, "Hiçbir turist mağdur edilmemiştir. Ancak 60 gün ile önümüzdeki yıla yayılan bir alacak söz konusudur. Bu alacaklar devlet nezdinde takip edilmelidir. İşletmelerin yurt dışında alacaklarını takip etmeleri mümkün değildir. Turizm işletmecileri kredi çekerek acentelerin uzun vadeli ödeme planlarına boyun eğmek zorunda kalmıştır. Bu sistem artık çalışamaz hale gelmiştir. Bu konuda önemli bir değişim yaşanmaz ise gelecek yıllarda turizm sektörünü çok daha vahim günler beklemektedir" dedi.



"Devletten 50 milyon TL can simidi"



Yapılan görüşmeler sonucunda Turizm Bakanlığının girişimleri ile 50 milyon TL can simidi kaynağı sağlanacağını kaydeden KODER Başkanı Tacettin Özden, "Ancak bu konuda da sektör temsilcileri olarak bu kredinin geri ödeme noktasında 1 yıl ödemesiz 3 yıl vadeli bir plan olması için görüş bildirdik" diye konuştu.



Toplantıya katılan turizm işletme temsilcileri ise taleplerini şöyle sıraladı:



Bakanlık tarafından sağlanacak 50 milyon TL'nin banka kredi oranları ile değil daha düşük oranlarda ve 3 yıl sabit oranlarla vadelenmesi.



Tahsil edilemeyen borçların mali olarak şüpheli alacaklar olarak belirlenmesi.



900 bin uçuş kaybının 2020 yılında ek seferler ile geri kazanılması ve turizm bakanlığının, Thomas Cook iflasından doğan borçları tek elden takip ederek süreci hızlandıracak adımlar atması.



Turizm Bakanlığı tarafından toplanan ve bu yıl Ekim ayı sonuna denk gelen turizm katkı paylarının ertelenmesi ya da 2019 için alınmaması.



Sektör temsilcilerinin talepleri sonrasında tekrar söz alan CHP Aydın Milletvekili ve MYK üyesi Bülent Tezcan, turizmcilerin taleplerini Ankara'da masaya yatırarak takipçisi olacağını söyledi.



Yaklaşık 1 saat süren toplantı, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin toparlanması ve Ankara'da yapılacak toplantılarda gündeme getirilmesi kararı ile sona erdi. - AYDIN