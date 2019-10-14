Thomas Cook mağdurları için hukuki süreç başlıyor

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yönetimi, Thomas Cook iflasıyla birlikte mağduriyet yaşayan üyelerini bir araya getirerek hukuki süreci başlatacak.



Türkiye'ye turist gönderen firmaların iflası sonrasında otel işletmecilerinin içinde bulunduğu durum ve çözüm stratejileri konusunda toplantı yapıldı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), otel işletmecilerinin acente iflasları karşısında atması gereken adımlarla ilgili toplantı düzenledi. ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili'nin başkanlığında yapılan toplantıda Akdeniz'de faaliyet gösteren bir sigorta firmasının yetkilisi Kaya Tüver, "Ticari Alacak Sigortası ve Uygulamaları" hakkında sunum yaparak sigortalı ve sigortasız seyahat işlemleri hakkında otel işletmecilerinin sorularını yanıtladı.



"Hakkımızı aramalıyız"



ALTİD Başkanı Sili, yaptığı değerlendirmede "Thomas Cook firmasında olduğu gibi otelcilerimizi mağdur eden iflaslarda güç birliği oluşturarak yurt içi ve dışında hakkımızı aramak durumundayız" dedi. Geçtiğimiz günlerde iflasını açıklayan dünyanın en büyük tur operatörlerinden biri olan Thomas Cook firmasından alacağı olan bölge işletmesi sahiplerini ALTİD çatısı altında bir araya getirmek istediklerini söyleyen Sili, "Yaşadığımız bu olayda yine gördük ki, her zaman telaffuz ettiğimiz gibi bireysel hareket etmek yerine ortak çıkarlarımız doğrultusunda güç birliği oluşturmalıyız. Bu kapsamda süreci takip ediyoruz ve uluslararası ölçekte hukuki süreci başlatıyoruz" dedi. - ANTALYA