Son Dakika Haberleri: "Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik"
Son Dakika Ekonomi 'Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik'

"Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik"

1 saat önce

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasında sektör olarak iyi bir sınav verildiğini belirterek, "Bundan almamız gereken dersler var, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasında sektör olarak iyi bir sınav verildiğini belirterek, "Bundan almamız gereken dersler var, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz." dedi.

Thomas Cook, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:27 
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