"Thomas Cook olayında iyi bir sınav verdik"
1 saat önce
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasında sektör olarak iyi bir sınav verildiğini belirterek, "Bundan almamız gereken dersler var, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz.
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasında sektör olarak iyi bir sınav verildiğini belirterek, "Bundan almamız gereken dersler var, yeniden bir yapılanma içerisindeyiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:27
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