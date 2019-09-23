Thomas Cook resmen battı
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Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan, 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook, resmen battı.
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan, 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook, resmen battı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:20
İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook finansal sorunlar nedeniyle iflasın eşiğine geldi E-belediye Bilgi Sistemi, yılda 3 milyar lira tasarruf sağlayacak Ormanlık alanda yakılan ateş vatandaşları harekete geçirdi İngiliz çiftin kapısının önündeki idrar lekesi, postacıya ait çıktı