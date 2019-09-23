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Thomas Cook resmen battı

24 dakika önce

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan, 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook, resmen battı.

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Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan, 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook, resmen battı.

Thomas Cook, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:20 
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