Son Dakika Haberleri: "Thomas Cook'tan doğan boşluk 3-4 senede ancak kapatılabilir"
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"Thomas Cook'tan doğan boşluk 3-4 senede ancak kapatılabilir"

2 gün önce

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Diğer firmalar, Thomas Cook'tan doğan bu boşluğu doldurmak için kapasite artıracaktır, o ürünlerin aynılarını tüketicilere sunmaya çalışacaklardır ancak 3-4 senede ancak bu boşluk kapatılabilir.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Diğer firmalar, Thomas Cook'tan doğan bu boşluğu doldurmak için kapasite artıracaktır, o ürünlerin aynılarını tüketicilere sunmaya çalışacaklardır ancak 3-4 senede ancak bu boşluk kapatılabilir." dedi.

Thomas Cook, Bağlıkaya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:55 
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