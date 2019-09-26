"Thomas Cook'tan doğan boşluk 3-4 senede ancak kapatılabilir"

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Diğer firmalar, Thomas Cook'tan doğan bu boşluğu doldurmak için kapasite artıracaktır, o ürünlerin aynılarını tüketicilere sunmaya çalışacaklardır ancak 3-4 senede ancak bu boşluk kapatılabilir." dedi.