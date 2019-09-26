"Thomas Cook'tan doğan boşluk 3-4 senede ancak kapatılabilir"
2 gün önce
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Diğer firmalar, Thomas Cook'tan doğan bu boşluğu doldurmak için kapasite artıracaktır, o ürünlerin aynılarını tüketicilere sunmaya çalışacaklardır ancak 3-4 senede ancak bu boşluk kapatılabilir.
TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Diğer firmalar, Thomas Cook'tan doğan bu boşluğu doldurmak için kapasite artıracaktır, o ürünlerin aynılarını tüketicilere sunmaya çalışacaklardır ancak 3-4 senede ancak bu boşluk kapatılabilir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:55
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