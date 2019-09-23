Son Dakika Haberleri: "Thomas Cook'tan otellerimizin ve hizmet sağlayıcılarımızın alacağı var"
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"Thomas Cook'tan otellerimizin ve hizmet sağlayıcılarımızın alacağı var"

36 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldemizdeki otellerin ve hizmet sağlayıcılarının, faaliyetlerini durduran Thomas Cook'tan önemli miktarda alacakları bulunuyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, " Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldemizdeki otellerin ve hizmet sağlayıcılarının, faaliyetlerini durduran Thomas Cook'tan önemli miktarda alacakları bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bağlıkaya yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en eski tur operatörü konumunda bulunan ve dünyanın her yerine turist taşıyan İngiltere merkezli Thomas Cook şirketi, bugün itibariyle tüm faaliyetlerini durdurduğunu resmen açıkladığını anımsattı.

Dünyanın dört bir yanındaki Thomas Cook müşterilerinin yanı sıra tatillerini satın almış ama henüz tatillerine başlamamış olanlar için İngiliz resmi makamlarının devreye girdiğini bildiren Bağlıkaya, "Bugünden itibaren tatillerini sürdürenlerin evlerine dönüşleri ile tatillerini satın almış olanların tatillerini yapmaları, İngiltere'deki sigorta sistemi sayesinde sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Mevcut sorunun çözümü için tüm güçleri ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bağlıkaya, bu olayın Türk turizm tüketicilerinin güvenceli tatile kavuşmaları için yapılan yasa çalışmasının bir an önce yasalaşmasının önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Ayrıca yasa çalışması ile yabancı tur operatörlerinin Türk Seyahat Acentaları ile iş birliği yapmaksızın turizm ürünü tedarik etmelerinin yarattığı benzer sıkıntıları da çözmek gereği ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda bekleyen yeni yasa tasarısının bir an önce Meclis gündemine getirilerek yasalaştırılması sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devam etmesi açısından büyük önem ve aciliyet taşımaktadır. "Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldemizdeki otellerin ve hizmet sağlayıcılarının, faaliyetlerini durduran Thomas Cook'tan önemli miktarda alacakları bulunuyor.

Tur operatörünün müşterisi tüketiciler açısından, zararlarının giderilmesi söz konusu olsa da Thomas Cook ile iş ortaklığı yapan, onlar adına tüketicileri ağırlayan ülkemiz işletmelerinin ticari olarak ciddi kayıpları oldu. Yaşanan bu durum, bu sezonun yanı sıra bir sonraki sezonu da derinden etkileyecektir. Başta oteller olmak üzere tüm tedarikçileri maalesef çok zor bir süreç bekliyor. Bu krizi de sektörümüzün dayanışması ve hükümetimizin desteği ile atlatacağımıza inanıyor, bu tür krizlerin bir daha yaşanmamasını ve ülkemiz turizm tüketicileri için de etkin güvencelere bir an önce kavuşmamızı temenni ediyorum."

Thomas Cook, Bağlıkaya, Alanya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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