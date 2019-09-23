Thomas Cook'un iflası hangi ülkelerin turistlerini nasıl etkiledi?

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden 178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası bir çok ülkede yüzbinlerce turisti etkiledi. Thomas Cook 16 farklı ülkede her sene yaklaşık 19 milyon kişiye hizmet veriyordu. İngiliz firmasıyla tatile çıkan yaklaşık 600 bin kişi yurtdışında bulunuyor. Peki, hangi ülkenin yurtdışında Thomas Cook veya bağlantılarıyla vatandaşı tatilde bulunuyor?



İlk gelen bilgilere göre iflastan en çok İngiliz ve Alman turistler etkilenecek. Thomas Cook ile tatile çıkan 150 binden fazla İngiliz turist yurtdışında bulunuyor. Almanya'da bu sayı 140 bin. İsveç'te ise 17 bin.