Thomas Cook'un iflası sonrası 16 bin 500 İngiliz ülkesine dönüyor

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından 16 bin 500 İngilizin ülkeye dönmesi için bugün için 70 uçuş planlandığı belirtildi.



Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden biri olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını duyurmasının ardından havalimanlarındaki kaos sürüyor. İngiliz sivil havacılık otoritesi (CAA), 16 bin 500 kişiyi ülkelerine geri getirebilmek için 70 uçuş planladığını duyurdu.



Sivil havacılık otoritesi, pazartesi günü şirketin iflasını açıklamasının ardından İngiltere vatandaşlarını ülkeye geri getirmek için operasyon başlatmıştı.



Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden 1841 yılında kurulan Thomas Cook, iflasını açıkladığı sırada yurt dışında 600 bin yolcu bulunuyordu. Bünyesinde 9 bini İngiltere'de 22 bin çalışan bulunan şirket, yılda 19 milyon müşteriye otel, tatil köyü ve havayollarıyla hizmet veriyordu. - LONDRA