Son Dakika Haberleri: Thomas Cook'un iflası sonrası destek paketi başvuruları başladı
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Thomas Cook'un iflası sonrası destek paketi başvuruları başladı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi destek paketine başvuruları almaya başladı.

Thomas Cook'un iflası sonrası destek paketi başvuruları başladı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iflas eden İngiliz tur şirketi Thomas Cook'tan doğacak mağduriyetin önlenmesi için hazırlanan kredi destek paketine başvuruları almaya başladı.

Thomas Cook, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:11 
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