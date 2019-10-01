Thomas cook'un iflası sonrası durum kuşadası'nda masaya yatırıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklamasının ardından oluşabilecek sürecin değerlendirmesi ve çözüm yöntemlerinin belirlenmesi amacı ile geniş katılımlı toplantı düzenlendi. Turizmciler zorlu sürecin atlatılması için taleplerini, Kültür ve Turizm Bakanlığ'nın girişimiyle mağdur işletmelere destek için sağlanacak toplam 50 miyon TL'lik kaynağın banka kredi oranları ile değil daha düşük oranlarda ve 3 yıl sabit oranlarla vadelenmesi, yaşanan 900 bin uçuş kaybının 2020 yılında ek seferler ile geri kazanılması ve bu yıl ekim ayı sonuna denk gelen turizm katkı paylarının ertelenmesi ya da 2019 için alınmaması olarak sıraladı.

Kuşadası'na en fazla turist getiren 178 yıllık tarihi ile dünyanın en önemli seyahat acentelerinden olan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklamasıyla ortaya çıkan yeni durum, geniş katılımlı bir toplantı ile masaya yatırıldı. Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Otelciler Derneği işbirliği ile düzenlenen toplantıya, CHP Aydın Milletvekili ve MYK Üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) Başkanı Tacettin Özden ve turizm işletmelerinin temsilcileri katıldı. Kuşadası Ticaret Odası Meclis Salonu'ndaki toplantı, tur operatörü Thomas Cook'un iflasının Kuşadası işletmelerine olan etkisinin değerlendirmesi ile başladı.

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası, kıyı Ege bölgesinde, tur operatörü Thomas Cook'un iflasından Marmaris'ten sonra en çok etkilenen turizm merkezi olmuştur. Firmanın iflasının ardından Kuşadası'nda hiçbir turist mağdur edilmemiştir. Ancak işletmelerimizi bekleyen zor bir süreç vardır. Amacımız bu süreci doğru analiz ederek en az hasarla atlatılmasını sağlamak. Tabii burada esas görev turizmin patronu olan Kültür ve Turizm Bakanlığımız'ındır. Bu noktada bizlere düşen görev de sizlerin istek ve çözüm önerilerinizi doğru şekilde merkeze taşımaktır" dedi.

'SİYASİ BİR TABLO DEĞİL ORTAK ÇÖZÜM BULMAK İÇİN BURADAYIZ'

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da sektör temsilcilerine, 'geçmiş olsun' dileğinde bulunup, "Sezon sonunda böyle bir tablo ile karşılaşılması üzücü olmuştur. Biz oluşan bu tabloya siyasi bir bakış açısı ile bakmıyoruz. Ortak akılla bu durumu nasıl çözebiliriz, bununla ilgileniyoruz. Olayın tek boyutu yoktur. Hukuki ve mali boyutları vardır. İflas süreci çok hızlı ilerleyen bir süreç değildir. Bu sürece turizm sektörü dayanamaz. Bu noktada devletin bu konuyu sahiplenmesi gerekiyor. Sizden alacağımız veriler ile Ankara'da konuyu masaya yatıracağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE İÇİN CİDDİ BİR KAYIP'

KODER Başkanı Tacettin Özden de, Thomas Cook'un iflasının Kuşadası'na yansıması hakkında bilgiler verdi. Özden, "Bu konu bir haftadır devamlı konuşuluyor. Bu süreç 7 gün önce sabaha karşı netleşti. Aynı günün sabahında Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığımız'ın daveti ile bir toplantı yaptık. Ülkemiz açısından en fazla zarar gören bölgemiz Antalya, ardından ise Muğla'nın Marmaris ilçesi geliyor. Marmaris'te yaşanan kriz ülkemiz açısından da ciddi bir kayıp. Thomas Cook ile ülkemize yılda 900 bin koltuk uçuş yapılmaktadır. Dalaman Havalimanı ise bunun yarısını karşılamaktaydı. 2020 sezonunda bu iptal edilmiş oldu. Buradaki otellerin yüzde 80'i Thomas Cook ile çalışan işletmeler. Kuşadası açısından da durum pek iç açıcı değil. İlk tespitlerimize göre iflasın açıklandığı gün itibari ile yaklaşık 5 milyon euro bir kayıp söz konusudur. Önümüzdeki süreci ve alacakların tahsilatındaki zorlukları göz önüne aldığımızda, bu rakam daha yukarılara tırmanacaktır. Sonuç olarak ülkemize yılda 1 miyon 300 bin turist getiren acente battı. Bu Türkiye için ciddi bir kayıptır. Elbette Thomas Cook yerini almak isteyen birçok uluslararası acente olacaktır. Ancak buradan çıkarılan derslerle hareket edilmelidir" dedi.

'SİSTEM ARTIK ÇALIŞAMAZ HALE GELMİŞTİR'

"Sezon sonunda gelişen bu olayın kaybından çok asıl konu işletmelerin alacaklarıdır" diyen Özden, şöyle devam etti: "20 Eylül itibari ile ortaya çıkan kriz iyi yönetilmiştir. Hiçbir turist mağdur edilmemiştir. Ancak 60 gün ile önümüzdeki yıla yayılan bir alacak söz konusudur. Bu alacaklar devlet nezdinde takip edilmelidir. İşletmelerin yurt dışında alacaklarını takip etmeleri mümkün değildir. Turizm işletmecileri kredi çekerek acentelerin uzun vadeli ödeme planlarına boyun eğmek zorunda kalmıştır. Bu sistem artık çalışamaz hale gelmiştir. Bu konuda önemli bir değişim yaşanmaz ise gelecek yıllarda turizm sektörünü çok daha vahim günler beklemektedir. Yapılan görüşmeler sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın girişimleri ile 50 milyon TL can simidi kaynağı sağlanacak. Ancak bu konuda da sektör temsilcileri olarak bu kredinin geri ödeme noktasında 1 yıl ödemesiz 3 yıl vadeli bir plan olması için görüş bildirdik."

İŞLETMECİLERİN TALEPLERİ

Toplantıya katılan turizm işletmelerinin temsilcileri ise taleplerini şöyle sıraladı: "Bakanlık tarafından sağlanacak toplam 50 milyon TL'lik kaynağın banka kredi oranları ile değil daha düşük oranlarda ve 3 yıl sabit oranlarla vadelenmesi. Tahsil edilemeyen borçların mali olarak şüpheli alacaklar olarak belirlenmesi. 900 bin uçuş kaybının 2020 yılında ek seferler ile geri kazanılması. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Thomas Cook'un iflasından doğan borçları tek elden takip ederek, süreci hızlandıracak adımlar atması. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplanan ve bu yıl ekim ayı sonuna denk gelen turizm katkı paylarının ertelenmesi ya da 2019 için alınmaması."

'OTELLERİMİZE MALİ DESTEKLERİN SAĞLANMASINI GÜNDEME GETİRECEĞİZ'

Sektör temsilcilerinin talepleri sonrasında tekrar söz alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Sizlerden aldığımız bu talepleri mutlak suretle Ankara'da masaya yatıracağız. Burada büyük işletmelerin haricinde 50-60 yataklı otellerin de ticari faaliyetlerinin kapanması söz konusu. Bu otellerimiz tamamıyla Thomas Cook ile yıllardır çalışan oteller. Bu konuda da otellerimize mali desteklerin sağlanmasını gündeme getireceğiz. Ayrıca 2020 için çözüm önerileri sunacağız. Ülke turizminde yüzde 7'lik bir paya sahip olan Thomas Cook'un boşluğu mutlaka doldurulmalıdır. Bu konuda açık semalar anlaşması ile ucuz hava yolları şirketlerinin ülkemize seferlerini başlatabiliriz. Ayrıca diğer bir önemli konu da, işletmelerimizi fiyat politikalarında bu tür uzun vadeli geri ödeme süreçlerine mahkum ettirmemeliyiz. Aksi durumda benzer iflas manzalarının tekrar yaşanması kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Bir saat süren toplantı, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin toparlanması ve Ankara'da yapılacak toplantılarda gündeme getirilmesi kararı ile sona erdi.