Son Dakika Haberleri: Thomas Cook'un iflasının ardından 16 bin 500 kişiyi İngiltere'ye getirme operasyonu
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Thomas Cook'un iflasının ardından 16 bin 500 kişiyi İngiltere'ye getirme operasyonu

49 dakika önce

İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının ardından Birleşik Krallık, seyahate çıkan 16 bin 500 kişiyi ülkeye getirmek için 70 uçuş belirledi.

Thomas Cook'un iflasının ardından 16 bin 500 kişiyi İngiltere'ye getirme operasyonu, System.String[]

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından Birleşik Krallık, seyahate çıkan 16 bin 500 kişiyi ülkeye getirmek için uçuş programı belirledi. Söz konusu uçuşlarla, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan en büyük ülkeye dönüş operasyonu gerçekleşmiş olacak.


Birleşik Krallık Sivil Havacılık Kurumu, şirketin iflasını açıkladığı esnada tatilde olan İngiliz vatandaşlarını ülkeye getirmek için dünyanın farklı yerlerine 70 uçak gönderecek.

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Birleşik Krallık, Thomas Cook, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:15 
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