Thomas Cook'un Polonya firması Neckermann Polska da iflas etti

İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasının ardından firmanın Polonya'daki yatırımlarından Neckermann Polska seyahat şirketi de iflas etti. Salı günü Zakintos ve Mayorka uçuşlarını iptal ettiğini açıklayan firma bu sabah ise tüm ticari faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu. Neckerman Polska'nın da önümüzdeki günlerde mahkemeye iflas başvurusunda bulunacağı bildirildi.



İngiliz seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasının ardından firmanın Polonya yatırımı Neckermann Polska da iflas etti. Dün Zakintos ve Mayorka uçuşlarını iptal ettiğini, 48 saat sonra tüm seyahatlerin normal şekilde seyredeceğini belirten firma bu sabah Mazowiecki Valiliği'ne yaptığı başvuruyla faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi. Genel Müdürü Maciej Nykiel imzalı başvuruda Neckermann Polska olarak önümüzdeki günlerde Varşova Yerel Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulunulacağı belirtilirken, halen yurt dışında bulunan turistlerin ülkeye geri getirilmesi için sigorta fonunun da devreye sokulmasını istendi.



Neckermann Polska seyahat şirketi aracılığıyla Polonya dışında tatilde bulunan kişi sayısının 3 bin 600 olduğu belirtilirken, Polonya Dışişleri Bakanlığı ise Twitter aracılığıyla yaptığı açıklamada söz konusu turistlerle iletişim halinde olduklarını, kendilerine her türlü konsolosluk yardımı için hazır olduklarını bildirdi. - VARŞOVA