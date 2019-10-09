Son Dakika Haberleri: Thomas Cook'un şubelerini rakibi satın alıyor
Son Dakika Ekonomi Thomas Cook'un şubelerini rakibi satın alıyor

Thomas Cook'un şubelerini rakibi satın alıyor

15 dakika önce

Geçen ay iflas eden Thomas Cook'un toplam 555 şubesinin rakibi Hays Travel'a satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Thomas Cook'un şubelerini rakibi satın alıyor, System.String[]

Geçen ay iflas eden Thomas Cook'un toplam 555 şubesinin rakibi Hays Travel'a satılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Thomas Cook, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:36 
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