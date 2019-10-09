Thomas Cook'un şubelerini rakibi satın alıyor
15 dakika önce
Geçen ay iflas eden Thomas Cook'un toplam 555 şubesinin rakibi Hays Travel'a satılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Geçen ay iflas eden Thomas Cook'un toplam 555 şubesinin rakibi Hays Travel'a satılması konusunda anlaşmaya varıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:36
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