Son Dakika Haberleri: Thomas Cook'un Türkiye temsilcisinden otelcilere mektup
Son Dakika Ekonomi Haber

Thomas Cook'un Türkiye temsilcisinden otelcilere mektup

1 saat önce

Thomas Cook'un resmen iflasını ilan etmesinin ardından Türkiye temsilciliğini yapan Diana Turizm'den açıklama geldi.

Thomas Cook'un Türkiye temsilcisinden otelcilere mektup, System.String[]

Thomas Cook'un resmen iflasını ilan etmesinin ardından Türkiye temsilciliğini yapan Diana Turizm'den açıklama geldi. Diana Turizm'in Genel Müdürü Burak Tonbul, yaşanan gelişmeler üzerine otelcilere mektup yazdı.


Yaşanan gelişmeleri üzüntüyle takip ettiklerini kaydeden Diana Turizm Genel Müdürü Burak Tonbul, mektubunda şu ifadelere yer verdi:


"Değerli otel işletmecisi dostlarımız; Thomas Cook Group PLC ile ilgili basına yansıyan gelişmeleri üzüntü ile takip etmekteyiz. Bugün uzun süredir devam eden bir sorunun çözülemez hale geldiği bilgisi ile güne başladık. Maalesef Thomas Cook; İngiltere ve Almanya'da faaliyetlerine devam etmeme kararı aldı. Bu durumda tüm dünyadaki benzerleri gibi Türk turizmcileri olarak bizler; incoming seyahat acentalığını yapan Diana, otel yatağı tedarik eden siz değerli otel işletmeleri ve TC'ye doğrudan hizmet tedarik eden diğer işletmeler bir anda büyük sıkıntıları çözmek zorunluluğu ile baş başa kaldık. Her şeyden önce bizlerin hep birlikte, bu süreçte yol arkadaşı, kader arkadaşı olduğumuzu belirtmek isteriz. Bugün itibarı ile Türkiye'de farklı destinasyonlardan gelmiş yaklaşık 43 bin adet Thomas Cook müşterisi bulunmaktadır. Mevcut durumda, devam eden operasyonları ilgili resmi makamlar; CAA, ATOL ve Almanya'da sigortalar sorumlu sıfatıyla üstlenecektir. Bizler de bu süreçte Türkiye'deki misafirlerin zarar görmemesi için yardımcı olacağız."


Bu arada, Burak Tonbul, geçmişten gelen alacaklara da değindiği mektubunda, "Öte yandan geçmişten gelen alacaklarımızın belgelenmesi, tespiti ve devreye girecek makamlara karşı ileri sürülmesinin yanı sıra ortaya çıkacak alternatif çıkış yolları içinde bu alacakların tahsili için işbirliği içinde davranmak gerekeceği açıktır. Diana olarak bu konuda her dostumuza yardıma hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz. Konu hakkında sizleri elimize bilgi ulaştıkça bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Thomas Cook, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız Bakan Ersoy: Thomas Cook'un iflasından dolayı zarar gören işletmelere kredi desteği yapılacak Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:28:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Thomas Cook'un Türkiye temsilcisinden otelcilere mektup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]