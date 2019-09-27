Thomas Cook'un yeri doluyor

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrasında turizmde gelecek yıl turist sayılarında azalış beklentisine ilişkin olumlu açıklamalarda bulunan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Thomas Cook'un Türkiye'ye taşıdığı yolculara sektörün diğer dünya oyuncularının talip olduğunu belirterek, turizm rakamlarında bu nedenden dolayı bir azalış beklenmediğini söyledi.



Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), geleneksel buluşmasını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla gerçekleştirdi. Buluşmada Türkiye turizmi hakkında önemli açıklamalar yapıldı.



Programda konuşan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas kararının ardından gelecek yıl için Türkiye'ye gelen turist sayılarında düşüş olacağı yönündeki endişelere ilişkin değerlendirme yaptı. Eresin, İngiliz şirketin Türkiye'de yüksek oranda kar sağladığını belirterek, sektörün diğer dünya oyuncularının Türkiye'ye gelmek isteyen turistleri getirmekte hevesli olduklarını kaydetti.



"Thomas Cook'tan doğan açığı diğer firmaların Türkiye taşıyacağı netleşti"



Eresin, gelecek yıl ülkemize gelecek misafir sayılarında düşüş olma ihtimaline yönelik olarak, "Pasta büyük, geçtiğimiz yıl Thomas Cook, Türkiye üzerinde elde ettiği kar çok büyük bir rakamdı. Zaten sektördeki diğer dünya oyuncuları Thomas Cook'un Türkiye'ye taşıdığı misafirlere talipler. Thomas Cook'tan doğan açığı diğer firmaların Türkiye taşıyacağı netleşmiştir" dedi.



Thomas Cook'un, Sivil Havacılık İdaresi (CAA) tarafından İngiltere Kamu Otoritesi (ATOL) sistemi altında işletilen İngiltere seyahat güvenlik sistemi kapsamında bulunduğunu belirten Eresin, "CAA/ ATOL, Thomas Cook tarafından satılan bir paketin (yani uçuş ve otel) 'konaklama' bir parçasıysa, şu anda otellerde kalan turistlerle ilgili olarak sorumluluk alacaktır. Bu turistler için, CAA/ ATOL'un, otelde halen konaklayan tüketicilere (Thomas Cook UK üzerinden rezervasyonu yapılan) ödenmemiş faturalarını otele ödemesi beklenmektedir ve bu turistler, geri dönüşüne kadar tüm konaklamalarını tamamlamaya hak kazanacaklardır. Bu güvence CAA/ ATOL tarafından karşılanacaktır" dedi.



"Acil olarak bir Koordinasyon Merkezi oluşturulmalıdır"



Eresin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından olaydan etkilenen işletmelere kullandırılmak üzere bir kredi paketi hazırlandığı açıklanmasını olumlu bulduklarını belirterek, "Bununla beraber, hükümetimiz tarafından ülkemizde yaşanan afet ya da sektörel ekonomik zorunluluklar gibi durumlarda devreye sokulan bir bölümü hibe, uzun vadeli ve faizsiz kredi olanağı sağlandığı dikkate alınarak, Thomas Cook'tan alacağı bulunan otellere kullandırılacak kredilerin bir kısmının hibe, kalan kısmının ise uzun vadeli ve faizsiz olarak geri ödemesinin sağlanması önemli ve gereklidir. Bu durumdan olumsuz etkilenen otellerin, alacaklarını tahsil etmek üzere farklı kanallardan çözüm yollarına başvurmalarını ve daha da mağdur olmalarını önlemek üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından acil olarak bir Koordinasyon Merkezi oluşturulması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



Yavuz: "Kişi başı harcama miktarını artırmalıyız"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, turizmde pazar odaklı büyüme ve tanıtım modeline geçildiğinin altını çizerek "2023 yılında turist sayısında 75 milyon, turizm gelirinde 65 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için muhakkak geceleme sayılarını, kişi başı harcama miktarını artırmamız gerekiyor. Bu nedenle iş yapış şekillerimizi de biraz daha değiştirip, inovasyon ve teknolojiyle buluşmamız gerekiyor" dedi. - İSTANBUL