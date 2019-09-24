Son Dakika Haberleri: Thomas cook yolcuları için a380 ikinci kez geliyor
Son Dakika Güncel Haber

Thomas cook yolcuları için a380 ikinci kez geliyor

1 saat önce

İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman'a gelen yolcuların ülkelerine taşınma işlemi devam ediyor.

Thomas cook yolcuları için a380 ikinci kez geliyor, System.String[]
İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman'a gelen yolcuların ülkelerine taşınma işlemi devam ediyor. Dün özel izinle geldiği belirtilen A380 yolcu uçağının bu gece yine İngiliz vatandaşlarını ülkelerine götürmek üzere Dalaman Havalimanı'na iniş yapacağı öğrenildi.
Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Marmaris ve çevresinde tatile gelen İngiliz vatandaşlarının ülkelerine taşınma işlemleri sürüyor. İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen bu taşınma işlemi kapsamında gece yarısından sonra Dalaman Havalimanı'na özel izinle geldiği belirtilen dünyanın en büyük yolcu uçağı A3380'in bu gece yine yolcu taşımak üzere geleceği öğrenildi. Saat 01.00'da havalimanına gelesi beklenen A380 yolcu uçağının, saat 03.00'de tam kapasite yolcu ile İngiltere'ye dönmek üzere hareket edeceği kaydedildi.


Thomas Cook, Dalaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arabanın içinde erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadını, yoldan geçen vatandaş kurtardı
Ruslarla evlenen yabancılar 1 yıl sonra Rus vatandaşı olabilecek İngiliz hükümetinden Thomas Cook yöneticilerine soruşturma talimatı İzmir'de bir kişi seyir halindeki otomobilin üzerinde yolculuk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 00:01:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Thomas cook yolcuları için a380 ikinci kez geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]