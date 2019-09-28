Thomas cook yolcuları, ülkelerine dönmeye devam ediyor
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İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:50 Kaynak: DHA
İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook
'un iflasının ardından şirketi kullanarak Dalaman
'a gelen 300 yolcu daha ülkesine döndü.
Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından şirketi kullanarak Marmaris
ve çevresine tatile gelen İngiliz vatandaşları, parça parça ülkelerine dönüyor. İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen taşınma işlemi kapsamında iflasın ardından Dalaman'dan daha önce 3 bin turist
ülkelerine döndü. Son olarak dün saat 23.00'te, 300 yolcu, Dalaman Havalimanı'ndan bindikleri uçakla ayrıldı.
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