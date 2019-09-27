Son Dakika Haberleri: Thomas Cook yolcularının yüzde 40'ı İngiltere'ye döndü
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Thomas Cook yolcularının yüzde 40'ı İngiltere'ye döndü

1 saat önce

Thomas Cook'un hafta başında duyurulan iflasının ardından başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında yolcuların yüzde 40'ına denk gelen 61 bin kişinin İngiltere'ye geri getirildiği belirtildi.

Thomas Cook yolcularının yüzde 40'ı İngiltere'ye döndü, System.String[]

Thomas Cook'un hafta başında duyurulan iflasının ardından başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında yolcuların yüzde 40'ına denk gelen 61 bin kişinin İngiltere'ye geri getirildiği belirtildi.

Thomas Cook, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:56 
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