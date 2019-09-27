Thomas Cook yolcularının yüzde 40'ı İngiltere'ye döndü
1 saat önce
Thomas Cook'un hafta başında duyurulan iflasının ardından başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında yolcuların yüzde 40'ına denk gelen 61 bin kişinin İngiltere'ye geri getirildiği belirtildi.
Thomas Cook'un hafta başında duyurulan iflasının ardından başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında yolcuların yüzde 40'ına denk gelen 61 bin kişinin İngiltere'ye geri getirildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:56
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