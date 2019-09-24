Son Dakika Haberleri: Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya'dan ülkesine gönderildi
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Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya'dan ülkesine gönderildi

1 saat önce

Antalya'da bulunan Thomas Cook misafirlerinden bin 50 turist, 5 uçakla ülkelerine gönderildi.

Antalya'da bulunan Thomas Cook misafirlerinden bin 50 turist, 5 uçakla ülkelerine gönderildi.

Finansal sorunlar yaşayan İngiliz tur şirketi Thomas Cook resmen battı. Söz konusu operatör kapsamında Türkiye genelinde 21 bin 33 konaklamalı turist bulunuyor. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada 24 Eylül itibariyle bin 50 turistin 5 uçak ile Antalya Havalimanından güvenli bir şekilde ülkelerine gönderildiği açıklandı.

(İHA)

Thomas Cook yolcusu bin 50 turist Antalya'dan ülkesine gönderildi

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:50 Kaynak: İHA
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