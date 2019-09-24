Son Dakika Haberleri: Thomas Cook yöneticilerine soruşturma
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Thomas Cook yöneticilerine soruşturma

1 saat önce

Küresel ekonomide büyük yankı yaratan Thomas Cook'un iflas süreciyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Thomas Cook yöneticilerine soruşturma , System.String[]

Küresel ekonomide büyük yankı yaratan Thomas Cook'un iflas süreciyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İngiliz Hükümeti, şirketi iflasa giden sürecin sorumlusu olan yöneticiler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Thomas Cook, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:25 
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