Thomas Cook yöneticilerine soruşturma
1 saat önce
Küresel ekonomide büyük yankı yaratan Thomas Cook'un iflas süreciyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Küresel ekonomide büyük yankı yaratan Thomas Cook'un iflas süreciyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İngiliz Hükümeti, şirketi iflasa giden sürecin sorumlusu olan yöneticiler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:25
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