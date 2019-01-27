Son Dakika Haberleri: Thomas Doll, Hannover 96'nın Teknik Direktörü Oldu

Thomas Doll, Hannover 96'nın Teknik Direktörü Oldu

1 saat önce

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96'da teknik direktörlük görevine Thomas Doll getirildi.

Thomas Doll, Hannover 96'nın Teknik Direktörü Oldu, System.String[]
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96'da teknik direktörlük görevine Thomas Doll getirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Thomas Doll ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Thomas Doll, bir dönem Gençlerbirliği'nin yanı sıra Almanya'da Borussia Dortmund, Suudi Arabistan'da El-Hilal ve Macaristan'da Ferencvaros Budapeşte takımlarını çalıştırmıştı.

Hannover 96 Kulübü teknik direktör Andre Breitenreiter'in görevine son vermişti.

Bundesliga'da 2 galibiyet ve 5 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Hannover 96, 11 puanla 17. sırada yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:09 Kaynak: AA

Futbol, Almanya, Hannover, Spor
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