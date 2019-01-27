Thomas Doll, Hannover 96'nın Teknik Direktörü Oldu
1 saat önce
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover 96'da teknik direktörlük görevine Thomas Doll getirildi.
Almanya
Birinci Futbol
Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover
96'da teknik direktörlük görevine Thomas Doll getirildi.
Alman kulübünden yapılan açıklamada, 52 yaşındaki Thomas Doll ile 2019-2020 sezonunun sonuna kadar anlaşmaya varıldığı ifade edildi.
Thomas Doll, bir dönem Gençlerbirliği
'nin yanı sıra Almanya'da Borussia Dortmund
, Suudi Arabistan
'da El-Hilal ve Macaristan
'da Ferencvaros Budapeşte takımlarını çalıştırmıştı.
Hannover 96 Kulübü teknik direktör Andre Breitenreiter'in görevine son vermişti.
Bundesliga'da 2 galibiyet ve 5 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Hannover 96, 11 puanla 17. sırada yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:09 Kaynak: AA
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