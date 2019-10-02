Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından Fransız temsilcisinin sağ beki Thomas Meunier, karşılaşmayı değerlendirdi.



Belçikalı futbolcu, grupta büyük bir avantajı yakaladıklarını belirtirken, "Brugge - Real maçının 2-2 bitmesi ve bizim kazanmamızla harika bir gece yaşadık. Daha ikinci maçtan grup ikincisine 4 puan fark attık." şeklinde konuştu.



"TARAFTARLARI MÜTHİŞTİ AMA 3-0 KAZANABİLİRDİK"



Galatasaray'a karşı çok iyi oynadıklarını söyleyen Meunier, " İstanbul'da işimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Galatasaray'ın 12. adamı, yani taraftarları takımlarına müthiş destek sağladı ama biz savaştık, direndik ve kazandık. Hatta 2-0, 3-0 bile kazanabilirdik. Thiago Silva ve Kimpembe, Babel'i çok iyi tuttu." dedi.



