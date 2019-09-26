Son Dakika Haberleri: Thomas Piketty: AB, ırkçı ve yabancı karşıtı güçler tarafından ele geçiriliyor
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Thomas Piketty: AB, ırkçı ve yabancı karşıtı güçler tarafından ele geçiriliyor

1 saat önce

Thomas Piketty: AB, ırkçı ve yabancı karşıtı güçler tarafından ele geçiriliyor.

Thomas Piketty: AB, ırkçı ve yabancı karşıtı güçler tarafından ele geçiriliyor

Thomas Piketty: AB, ırkçı ve yabancı karşıtı güçler tarafından ele geçiriliyor

Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:27 
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