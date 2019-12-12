Thomas Tuchel: Bize karşı oynamak zordur - Son Dakika
Son Dakika Spor Thomas Tuchel: Bize karşı oynamak zordur - Son Dakika Spor

Thomas Tuchel: Bize karşı oynamak zordur

6 saat önce

Tuchel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Thomas Tuchel: Bize karşı oynamak zordur, System.String[]

Tuchel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.


"Takımın performasından çok memnunum. Bu galibiyet çok önemli. Çok iyi bir maç oynadık." diyen Tuchel, Mbappe'nin performasının giderek daha iyi olduğunu ifade etti.


Tuchel, Galatasaray takımının karşılaşmaya birçok eksikle çıktığını hatırlatarak, "Kaliteli bir takım. Bugün bize karşı oynamak kolay değildi çünkü güvenerek oynadık. Taraftarlarımıza karşı oynamak hiç bir zaman kolay değil. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve çok büyük oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Bize karşı oynamak zordur." şeklinde konuştu.

Kylian Mbappe, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 07:36 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Falcao'dan taraftarı mutlu edecek sözler
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay Nijeryalı futbolcu ile kulüp başkanının kızının ilişkisi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
13:45 Afgan Eyoub Mohammad, Sivasspor-Fenerbahçe maçını tribünde izleyecek - Son Dakika Spor
13:44 AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Kategorisi'nde 1.Etap Eşleşmeleri belli oldu - Son Dakika Spor
13:42 Eskişehirspor Teknik Direktörü Demirbakan'dan camiaya 'Mustafa Denizli' göndermesi - Son Dakika Spor
13:36 Gaziantep'te "TFF Grassroots Antrenörlük Kursu" başlıyor - Son Dakika Spor
13:35 Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı - Son Dakika Spor
13:17 Nijeryalı futbolcu ile kulüp başkanının kızının ilişkisi ortaya çıktı - Son Dakika Spor
12:19 G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay - Son Dakika Spor
10:47 Cocu, F.Bahçe'nin yıldızını kiralamak istiyor - Son Dakika Spor
10:10 G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi'nden kaybı 23.9 milyon Euro oldu - Son Dakika Spor
09:38 Sahaya giren taraftar, Ronaldo'ya sarılmak isteyince tepki gördü - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 13:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Thomas Tuchel: Bize karşı oynamak zordur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]