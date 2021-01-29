Thomas Tuchel: ''Kupalar Kazanmak İstiyorum''
29.01.2021 15:14
Chelsea'nin yeni teknik patronu Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada kupalar kazanmak istediğini belirtirken, Stamford Bridge'deki saltanatının başlangıcında hedeflerini anlattı.
Chelsea'nin yeni teknik patronu Thomas Tuchel, yaptığı açıklamada kupalar kazanmak istediğini belirtirken, Stamford Bridge'deki saltanatının başlangıcında hedeflerini anlattı.
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