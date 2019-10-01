Son Dakika Haberleri: Thomas Tuchel TT Stadı'nda tarihe geçti
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Thomas Tuchel TT Stadı'nda tarihe geçti

1 saat önce

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Paris Saint-Germain'i konuk ederken, karşılaşmada konuk ekibin Teknik Direktörü Thomas Tuchel 39. dakikada sarı kart görerek tarihe geçti.

Thomas Tuchel TT Stadı'nda tarihe geçti, System.String[]

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Paris Saint-Germain'i konuk ederken, karşılaşmada konuk ekibin Teknik Direktörü Thomas Tuchel 39. dakikada sarı kart görerek tarihe geçti. FIFA'nın bu yıl yürürlüğe soktuğu kuralla teknik direktörler sarı kartla cezalandırılırken, Devler Ligi'nde bunu yaşayan ilk teknik adam Thomas Tuchel oldu.


Karşılaşmanın ilk yarısında Paris Saint-Germainli bir futbolcunun yerde kaldığı sırada kendisine doğru gelen topa vurarak tepki gösteren Alman çalıştırıcı, mücadelenin hakemi Szymon Marciniak tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Böylece Thomas Tuchel, 39. dakikada gördüğü sarı kartla Şampiyonlar Ligi tarihinde sarı kart gören ilk teknik direktör oldu.

Thomas Tuchel, Paris, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:46 
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Sarı kart gören Thomas Tuchel tarihe geçti
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