Thomson Investment, Türkiye Pazarına Adım Atıyoruz! - Son Dakika
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Thomson Investment, Türkiye Pazarına Adım Atıyoruz!

27.07.2023 13:56

Thomson Investment Ekibi Ticari Başarıları ve Bilgilerini Türkiye Pazarıyla Birleştirmenin Heyecanı İçinde Olduklarını Belirttiler.

Thomson Investment Ceo'su David Kohen şunları iletti; "1989 yılında kurulan ve uzun yıllardır Avustralya ve Amerika'da gıda, tarım ve sağlık alanlarında ticari başarılar elde eden köklü bir aile şirketi olarak, Türkiye pazarına adım atma kararıyla heyecanlandığımızı belirtmek isterim. Gıda ve sağlık sektöründeki zengin deneyimimiz sayesinde Türkiye'ye katkı sağlamayı, kaliteli ürünleri tüketicilerle buluşturmayı ve yerel ekonomiye destek olmayı hedefleyen Thomson Investment olarak, son dönemde nakliyat ticaretini de portföyüne ekleyerek, Türkiye'de varlık gösterme zamanının geldiğinin farkına vardık ve bu yüzden bu adımı attık."

Ayrıca Thomson Investment CEO'su David Kohen, şu konulara dikkat çekti;
Yerel İzinler ve İşbirliği

Türkiye'de faaliyet göstermek adına gerekli izinleri almak için yoğun bir çaba sarf eden Thomson Investment, ithalat ve ihracat işlemlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için yerel otoritelerle işbirliği içinde olmuş ve tüm yasal gereklilikleri eksiksiz yerine getirmiş olup, Türk tüketicilerine en kaliteli ürünleri sunmak ve Türkiye'nin zengin tarım potansiyelinden faydalanmak için elimizden gelenin en iyisini yaptık.

Sosyal Sorumluluk İlkesiyle Yol Alıyor

Thomson Investment, sadece ticari bir kurum olmanın ötesine geçmeyi hedeflemekte. Açık görüşlü ve topluma duyarlı bir şirket olarak, çevre ve toplum için olumlu bir değişim yaratmaya büyük önem vermektedir. Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk ilkelerini iş yapış tarzının merkezine yerleştirerek, yerel topluluklarla işbirliği içinde eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda projeler yürüterek topluma fayda sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır.

Yerel Ekonomiye Katkı Sağlama Amacı

Thomson Investment'in Türkiye'deki varlığı, ülkenin ekonomik gelişimine ve bireylerin hayatına olumlu bir etki bırakacağına yürekten inanılıyor. Yerel tedarikçilere ve iş ortaklarına destek olarak, Türk ekonomisine katma değer sağlamak hedefleniyor. Aynı zamanda, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunmak adına eğitim ve kariyer olanakları da sunulacak.

Geleceğe Umutla Bakış

Bu heyecan verici süreci Türk halkıyla paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğu, Türkiye'deki yolculuklarının başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini vurgulayan Kohen, her adımda halkın güvenini kazanmayı hedeflediklerini ve Thomson Investment olarak Türk toplumuna ve ekonomisine katkı sağlama konusundaki inançlarının tam olduğunu, Thomson Investment, Türkiye'de faaliyete geçme sürecinde, ticari başarılarıyla birlikte sosyal sorumluluk anlayışını da yüksek bir öncelik olarak belirleyerek, Türk halkına ve ekonomisine değer katmayı amaçladığını. Türkiye'deki varlığı, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına olumlu bir katkı sunacağını, Bu önemli adım, hem şirketin büyümesine katkı sağlayacak hem de Türkiye ile Avustralya ve Amerika arasında güçlü bir işbirliği köprüsü kuracağını dile getirdi.

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