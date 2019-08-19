Son Dakika Haberleri: Thor: Love And Thunder Filmi
Son Dakika Sinema Haber

Thor: Love And Thunder Filmi

1 saat önce

Thor: Love and Thunder filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Thor: Love and Thunder filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Thor: Love And Thunder Filmi, System.String[]
Thor serisinin 4. devam filminin yöntmenliğini ve senaristliğini Taika Waititi üstlenirken başrollerde Tessa Thompson, Natalie Portman ve Chris Hemsworth yer alıyor.


Yönetmen: Taika Waititi
Senaryo: Taika Waititi
Oyuncular: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Thor: Love and Thunder
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 05.11.2021

Thor: Love and Thunder Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tessa Thompson, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi
16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti Son dakika! Kayyum kararı sonrası HDP'den ilk açıklama: Bu yeni ve açık bir siyasi darbedir HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına İmamoğlu'ndan tepki: Kabul edilemez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 10:48:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Thor: Love And Thunder Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]