Thor: Love And Thunder Filmi

Yönetmen: Taika Waititi Senaryo: Taika Waititi Oyuncular: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Natalie Portman Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Thor: Love and Thunder Yapımcı Firma: Marvel Studios Yapım Yılı: 2021 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye Vizyon Tarihi: 05.11.2021
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19.8.2019 10:48:33. #1.11#
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