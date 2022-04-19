Thor: Love and Thunder Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika
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Thor: Love and Thunder Fragmanı Yayınlandı

19.04.2022 01:32
Thor: Love and Thunder Fragmanı Yayınlandı

Marvel hayranlarının merakla beklediği Thor: Love and Thunder filminden ilk fragman yayımlandı.

Marvel Studios, God of Thunder destanının dördünci filmi Thor: Love and Thunder filminin ilk fragmanını yayımladı. Thor'u son gördüğümüzde New Asgard'ı Valkyrie'nin ellerine bırakmış ve Guardians of the Glaxy ile evrende yolculuğa çıkmıştı. Fragmanda Thor ve Guardiands of the Galaxy ekibinin yaşayacağı olay örgüsünün bir kısmı ve ana karakterler hakkında ipuçları barındırıyor.

Thor: Love and Thunder Fragmanı

Marvel hayranlarını heyecanlandıran, Thor: Love and Thunder filminin ilk fragmanı resmen yayınlandı.

Thor: Love and Thunder filmi 8 Temmuz'da sinemalarda olacak.

Thor: Love and Thunder Fragmanı Yayınlandı

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Marvel, Thor, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Thor: Love and Thunder Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Thor: Love and Thunder Fragmanı Yayınlandı - Son Dakika
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