Thor: Love and Thunder hayranlarını hayal kırıklığına uğratacak! İşte nedeni

Marvel evreninin sevilen karakterlerinden Thor'un dördüncü filmi niteliğindeki Thor: Love and Thunder için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay vizyona girecek film, şimdiye dek ortaya çıkan bilgilerle hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı. Özellikle Christopher Nolan'ın The Dark Knight üçlemesiyle akıllarda yer edinen Christian Bale gibi isimleri kadrosunda barındıran yapımla ilgili can sıkan bir detay ortaya çıktı.

Thor: Love and Thunder, beklenenden daha kısa olacak

Marvel Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılan Thor: Love and Thunder, 8 Temmuz'da vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Taika Waititi otururken, oyuncu kadrosunda ise Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman ve Tessa Thompson gibi isimler bulunuyor.

Geçen ayki fragmanda Cristian Bale tarafından canlandırılan Tanrı Kasabı lakaplı Gorr karakterine bir göz atmıştık. Ailesi ve çocuklarını bir trajedi ile kaybeden Gorr, evrende gezerek tanrıları öldürüyor. Bu seferki hedefi de Thor ve Zeus olacak gibi görünüyor. Ayrıca filmde Zeus yer alacak ve Russell Crowe tarafından canlandırılacak. Aynı zamanda iki Thor'u da bir arada göreceğiz.

Bunun dışında yaklaşan filmle ilgili bazı hayranları hayal kırıklığına uğratacak bir detay söz konusu. AMC ve Cineworld'a göre Thor: Love and Thunder, 1 saat 59 dakika uzunluğunda olacak. Bu da Marvel evreninin diğer filmleriyle karşılaştırıldığında kısa kalıyor diyebiliriz. Böylelikle yapım, 2018'de vizyona giren Ant-Man and The Wasp'ın ardından Marvel Sinema Evreni'nde (MCU) vizyona giren en kısa filmlerden biri oluyor.

Karşılaştırma yapabilme açısından Marvel filmlerinin uzunlukları da şu şekilde;

Iron Man – 2 saat 6 dakika

The Incredible Hulk – 1 saat 52 dakika

Iron Man 2 – 2 saat 4 dakika

Thor – 1 saat, 55 dakika

Captain America: The First Avenger – 2 saat 4 dakika

The Avengers – 2 saat 23 dakika

Iron Man 3 – 2 saat 10 dakika

Thor: The Dark World – 1 saat 52 dakika

Captain America: The Winter Soldier – 2 saat 16 dakika

Guardians of the Galaxy – 2 saat 1 dakika

Avengers: Age of Ultron – 2 saat 21 dakika

Ant-Man – 1 saat 57 dakika

Captain America: Civil War – 2 saat 27 dakika

Doctor Strange – 1 saat 55 dakika

Guardians of the Galaxy Vol. 2 – 2 saat 16 dakika

Spider-Man: Homecoming – 2 saat 13 dakika

Thor: Ragnarok – 2 saat 10 dakika

Black Panther – 2 saat 14 dakika

Avengers: Infinity War – 2 saat 29 dakika

Ant-Man & the Wasp – 1 saat, 58 dakika

Captain Marvel – 2 saat 3 dakika

Avengers: Endgame – 3 saat, 1 dakika

Spider-Man: Far From Home – 2 saat 9 dakika

Black Widow – 2 saat, 14 dakika

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – 2 saat 12 dakika

Eternals – 2 saat 36 dakika

Spider-Man: No Way Home – 2 saat 28 dakika

Doctor Strange in the Multiverse of Madness – 2 saat 6 dakika

