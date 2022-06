Thor: Love and Thunder için geri sayım: Yeni fragman geldi!

Marvel evreninin sevilen karakterlerinden Thor'un dördüncü filmi Thor: Love and Thunder için geri sayım başladı. Önümüzdeki ay izleyicilerin karşısına çıkacak yapım, bugüne dek ortaya çıkan detaylarla hayranları bir hayli heyecanlandırdı. Son olarak filmin yeni bir fragmanı yayınlandı.

Yeni fragman geldi: Thor: Love and Thunder için nefesler tutuldu

Marvel Studios tarafından üretilen ve Walt Disney Pictures tarafından dağıtılan Thor: Love and Thunder, 8 Temmuz'da vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Taika Waititi otururken, oyuncu kadrosunda ise Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman ve Tessa Thompson gibi isimler bulunuyor.

Marvel hayranlarının vizyona gireceği tarihi merakla beklediği Thor: Love and Thunder'dan yeni fragman geldi. Fragmanda az da olsa bir komedi havası olduğunu söylemek mümkün. Zira Thor ve Guardians of the Galaxy'nin (Galaksinin Koruyucuları) ilginç üyelerinin Gorr'a karşı birleşmesi buna ortam hazırlıyor. Aynı zamanda Thor ile Gorr'un karşılaşmasına da şahit oluyoruz.

Chris Hemsworth'tan hayranları üzecek Thor açıklaması!

Gorr'a Christopher Nolan'ın The Dark Knight üçlemesiyle akıllara kazınan Christian Bale hayat veriyor. Tanrı Kasabı lakaplı kötü karakter, ailesini ve çocuklarını kaybetmesinin ardından evrende gezerek tüm tanrıları öldürmeye çalışıyor. Gorr'un bu seferki hedeflerinden birisi de Thor oluyor. Ancak Odin ve Frigga'nın oğlunu alt etmesi pek de kolay olmayacak.

Bunun dışında AMC ve Cineworld'a göre Thor: Love and Thunder, 1 saat 59 dakika uzunluğunda olacak. Bu da Marvel evreninin diğer filmleriyle karşılaştırıldığında bir nebze olsun kısa olacak diyebiliriz. 2018'de çıkan Ant-Man and The Wasp'ın Marvel evrenindeki en kısa yapımlardan biri olması söz konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.