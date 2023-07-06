Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı

06.07.2023 20:12

Meta Ceo'su Mark Zuckerberg, Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu bugün kullanıcılar ile buluşturdu. Yeni mikro blog sitesi Threads daha 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Yaşanan gelişmeyi Zuckerberg de yeni platform üzerinden takipçileriyle paylaştı.

META CEO'su Mark Zuckerberg, Twitter'a rakip olarak geliştirdiği Threads platformunu bugün kullanıcılar ile buluşturdu. Yeni mikro blog sitesi Threads daha 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı.

ZUCKERBERG TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Yaşanan gelişmeyi Zuckerberg de yeni platform üzerinden takipçileriyle paylaştı. Uzmanlar, Threads'in platformda yapılan son değişikliklerden memnun olmayan Twitter kullanıcılarını çekebileceğini söylüyor.

Açıklanan rakam Musk'ın uykularını kaçıracak! Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı

100 ÜLKEDE KULLANIMA SUNULDU

Metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulan Threads, aynı anda 100 ülkede kullanıma sunulurken Avrupa Birliği ülkelerinde henüz kullanılamamakta. Bu durumun sebebi ise AB'nin regülasyonları.

Açıklanan rakam Musk'ın uykularını kaçıracak! Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı

500 KARAKTER SINIRLAMASIYLA GELDİ

Threads uygulamasındaki tweet'lere "threads" adı verilirken, retweet işlemi için "repost" terimi kullanılıyor. Platformdaki karakter sınırlaması 500 karakter olarak belirlenirken, Twitter'da ise çoğu kullanıcı için bu sayı 280 karakter.

YORUMLAR (2)
  • mert çelik: ilhan mask ne zaman dayak yıcektı cok bekletmesın Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Kemal Demirci: çok lazımdı zaten hemen indireyim :D Cevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
500

Mark Zuckerberg, Sosyal Medya, Elon Musk, Facebook, Twitter, Threads, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
20:15 Arda Güler: Türk Futbolunun Yükselen Yıldızı
20:11 Arda'dan 5 yılda müthiş yükseliş! Top toplayıcılıktan Real Madrid'e kadar uzandı
19:45 Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
19:40 Açıklanan rakam Musk'ın uykularını kaçıracak! Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı
19:19 Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini açıkladı
19:14 Real Madrid sanki günlerdir bu anı bekliyormuş! Arda Güler paylaşımlarının arkası gelmiyor
18:50 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere 300 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak
18:46 Son Dakika: 2. el araç satışında, aldatıcı ve yanıltıcı ilan verenlere karşı para cezası uygulanacak
18:09 SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi: Bizim yasal mevzuata ihtiyacımız var
18:05 SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi: Bizim yasal mevzuata ihtiyacımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2023 20:37:28. #1.11#
SON DAKİKA: Threads platformu 24 saat dolmadan 30 milyon kullanıcıya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement