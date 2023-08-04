Threads Uygulamasının Günlük Kullanıcı Sayısı 44 Milyondan 8 Milyona Geriledi

Meta tarafından piyasaya sürülen bu 'Twitter katili' Threads uygulamasının ilk piyasaya sürüldüğü 5 Temmuz tarihinde rekor kırmasına rağmengünlük kullanıcı sayısı 44 milyondan8 milyona geriledi.

Sensor Tower ve Similarweb tarafından yapılan analize göre, kullanıcıların uygulamada geçirdiği zaman da keskin bir şekilde azaldı. Uygulama başlangıçta ilk beş günde 100 milyon kullanıcı çekti ve tüm uygulamalar arasında en hızlı büyüme gösterdi. Başlangıçta kullanıcılar uygulamaya günde 14 kez girip ve ortalama 19 dakika harcıyordu.

Yeri veriler göreThreads üzerindeki ortalama kullanım süresi günlük 2.9 dakikaya düştü ve kullanıcılar uygulamayı sadece iki veya üç kez giriş yapıyor. Son veriler, uygulamanın kullanımında süregiden düşüş eğilimini sürdürüyor ve bu durum, Twitter'daki süregiden çalkantıdan yararlanmak isteyen 114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın dokuzuncu en zengin kişisi olan Zuckerberg için endişe verici olacak.

Forbes'e göre 236.1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk'ın sahibi oldğu Twitter'in ise günlük 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Threads'in piyasaya sürüldüğü ilk iki tam gün boyunca, twitter.com'a yapılan trafik, analiz edilen önceki haftanın aynı günlerine göre yüzde beş azaldı.

Fakat Twittertrafiği tekrar arttı, ancak Temmuz ortasında bir hafta boyunca yapılan analize göre geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 düştü.