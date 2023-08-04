Threads Uygulamasının Günlük Kullanıcı Sayısı 44 Milyondan 8 Milyona Geriledi - Son Dakika
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Threads Uygulamasının Günlük Kullanıcı Sayısı 44 Milyondan 8 Milyona Geriledi

04.08.2023 16:56

Meta tarafından piyasaya sürülen Threads uygulaması, ilk çıktığı gün rekor kırdı ancak günlük kullanıcı sayısı 44 milyondan 8 milyona geriledi. Kullanıcıların uygulamada geçirdiği zaman da keskin bir şekilde azaldı. Başlangıçta en hızlı büyüme gösteren uygulama, şu anda kullanıcıların sadece 2-3 kez giriş yaptığı ve günlük ortalama 2.9 dakika harcadığı bir duruma geldi. Bu durum, Twitter'ın çalkantılı döneminden yararlanmak isteyen Mark Zuckerberg için endişe verici olabilir. Elon Musk'a ait olan Twitter ise günlük 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Threads'in çıkışıyla birlikte Twitter trafiği azaldı, ancak sonrasında tekrar arttı.

Meta tarafından piyasaya sürülen bu 'Twitter katili' Threads uygulamasının ilk piyasaya sürüldüğü 5 Temmuz tarihinde rekor kırmasına rağmengünlük kullanıcı sayısı 44 milyondan8 milyona geriledi.

Twitter'a rakip olarak kurulan Threads uygulamasının günlük kullanıcı sayısı 44 milyondan 8 milyona geriledi

Sensor Tower ve Similarweb tarafından yapılan analize göre, kullanıcıların uygulamada geçirdiği zaman da keskin bir şekilde azaldı. Uygulama başlangıçta ilk beş günde 100 milyon kullanıcı çekti ve tüm uygulamalar arasında en hızlı büyüme gösterdi. Başlangıçta kullanıcılar uygulamaya günde 14 kez girip ve ortalama 19 dakika harcıyordu.

Twitter'a rakip olarak kurulan Threads uygulamasının günlük kullanıcı sayısı 44 milyondan 8 milyona geriledi

Yeri veriler göreThreads üzerindeki ortalama kullanım süresi günlük 2.9 dakikaya düştü ve kullanıcılar uygulamayı sadece iki veya üç kez giriş yapıyor. Son veriler, uygulamanın kullanımında süregiden düşüş eğilimini sürdürüyor ve bu durum, Twitter'daki süregiden çalkantıdan yararlanmak isteyen 114 milyar dolarlık servetiyle dünyanın dokuzuncu en zengin kişisi olan Zuckerberg için endişe verici olacak.

Forbes'e göre 236.1 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin adamı olan Elon Musk'ın sahibi oldğu Twitter'in ise günlük 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Threads'in piyasaya sürüldüğü ilk iki tam gün boyunca, twitter.com'a yapılan trafik, analiz edilen önceki haftanın aynı günlerine göre yüzde beş azaldı.

Twitter'a rakip olarak kurulan Threads uygulamasının günlük kullanıcı sayısı 44 milyondan 8 milyona geriledi

Fakat Twittertrafiği tekrar arttı, ancak Temmuz ortasında bir hafta boyunca yapılan analize göre geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 düştü.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Teknoloji Threads Uygulamasının Günlük Kullanıcı Sayısı 44 Milyondan 8 Milyona Geriledi - Son Dakika


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