Threads uygulamasının günlük kullanıcısı bir hafta yarı yarı düştü

Threads, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in umduğu "Twitter katili" uygulama olma hayalini gerçekleştirememiş gibi görünüyor.

Instagram bağlantılı Threads, ayın başlarında sosyal medya dünyasının gözdesi olmasına rağmen, analitik şirketi Similarweb'e göre kullanıcıların kitlesel olarak kaçtığı görüldü.

Son verilere göre, Threads'in günlük aktif kullanıcı sayısı 7 Temmuz'da 49 milyon iken, 14 Temmuz'da sadece 23.6 milyona düşmüş durumda.

Bu süreçte Elon Musk'a ait Twitter ise Similarweb'in verilerine göre 14 Temmuz'da yaklaşık 107 milyon kullanıcıya sahip.

Zuckerberg, uygulamasının 5 Temmuz'da başlamasından bu yana 100 milyondan fazla kez indirildiğini iddia etmişti. Ancak bu iddianın ardından sessizliğe büründü.

Teknoloji devleri arasındaki rekabet, rakip uygulamalar nedeniyle tırmanıyor ve iki milyarderin eski Twitter çalışanlarını işe alarak ticari sırları çalmakla suçlaması, hukuk savaşlarına dönüşebilir.

Ancak Threads'in kullanıcı sayısındaki azalma ve kullanıcıların daha az süre harcadığı göz önüne alındığında, Meta için bu konu daha az önemli hale gelebilir.

Durumu özetlemek gerekirse, Threads'in geleceği hala belirsiz ve Zuckerberg'in "Twitter katili" hedefine ulaşıp ulaşamayacağı zamanla ortaya çıkacak.