Threads uygulamasının günlük kullanıcısı bir hafta yarı yarı düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Threads uygulamasının günlük kullanıcısı bir hafta yarı yarı düştü

21.07.2023 17:54

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in umduğu 'Twitter katili' uygulama olan Threads, kullanıcıların kitlesel olarak kaçtığı görüldü. Günlük aktif kullanıcı sayısı 7 Temmuz'da 49 milyon iken, 14 Temmuz'da sadece 23.6 milyona düştü. Bu durumda Zuckerberg'in hedefine ulaşması belirsizleşti.

Threads, Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in umduğu "Twitter katili" uygulama olma hayalini gerçekleştirememiş gibi görünüyor.

Instagram bağlantılı Threads, ayın başlarında sosyal medya dünyasının gözdesi olmasına rağmen, analitik şirketi Similarweb'e göre kullanıcıların kitlesel olarak kaçtığı görüldü.

Son verilere göre, Threads'in günlük aktif kullanıcı sayısı 7 Temmuz'da 49 milyon iken, 14 Temmuz'da sadece 23.6 milyona düşmüş durumda.

Bu süreçte Elon Musk'a ait Twitter ise Similarweb'in verilerine göre 14 Temmuz'da yaklaşık 107 milyon kullanıcıya sahip.

Zuckerberg, uygulamasının 5 Temmuz'da başlamasından bu yana 100 milyondan fazla kez indirildiğini iddia etmişti. Ancak bu iddianın ardından sessizliğe büründü.

Teknoloji devleri arasındaki rekabet, rakip uygulamalar nedeniyle tırmanıyor ve iki milyarderin eski Twitter çalışanlarını işe alarak ticari sırları çalmakla suçlaması, hukuk savaşlarına dönüşebilir.

Ancak Threads'in kullanıcı sayısındaki azalma ve kullanıcıların daha az süre harcadığı göz önüne alındığında, Meta için bu konu daha az önemli hale gelebilir.

Durumu özetlemek gerekirse, Threads'in geleceği hala belirsiz ve Zuckerberg'in "Twitter katili" hedefine ulaşıp ulaşamayacağı zamanla ortaya çıkacak.

Threads uygulamasının günlük kullanıcısı bir hafta yarı yarı düştü
Threads uygulamasının günlük kullanıcısı bir hafta yarı yarı düştü
YORUMLAR
500
Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı

Dünya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Threads uygulamasının günlük kullanıcısı bir hafta yarı yarı düştü - Son Dakika


Son Dakika
18:04 Beşiktaş'ın Lyanco transferi sağlık sorunları nedeniyle iptal oldu
18:00 Büyük umutlarla gelmişti! Beşiktaş'ın Lyanco transferi iptal oldu
17:58 Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Yılı etkinlikleri düzenliyor
17:53 Başkan Altay: Mevlana Yılı'nda Konya ve farklı şehirlerde sema programları düzenliyoruz
17:38 Adana Demirspor, Dorukhan Toköz ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
17:34 Yeniden Süper Lig'de! Trabzonspor'dan ayrılan Dorukhan Toköz, Adana Demirspor'da
17:16 Manchester United'ın yıldız futbolcusu Casemiro fazla kilolarıyla gündem oldu
17:12 Bu ne hal Casemiro! Antrenmanda gören takım arkadaşları gözlerine inanamadı
17:03 Hindistan'da Bir Adamın Elinde Kesik Kafa ile Yürüdüğü İhbarı
16:58 Elinde kız kardeşinin kesik kafası ile caddede yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2023 18:27:37. #1.13#
SON DAKİKA: Threads uygulamasının günlük kullanıcısı bir hafta yarı yarı düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement